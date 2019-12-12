HABER

Şentop, milletvekillerindan aksaklıkları bildirmelerini istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2019 17:50 | Son Güncelleme

 TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerinden, TBMM İdari Teşkilatının görev alanına giren konularda aksaklıklar, rahatsız eden uygulamalar olduğunda kendisine bilgi vermelerini istedi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerinden, TBMM İdari Teşkilatının görev alanına giren konularda aksaklıklar, rahatsız eden uygulamalar olduğunda kendisine bilgi vermelerini istedi.
Şentop, milletvekillerine gönderdiği yazıda, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu uyarınca TBMM İdari Teşkilatının, Genel Kurul'a, Başkanlık Divanına, komisyonlara, siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine her türlü bilgi, idari ve teknik destek sağlamak, komisyonların ve milletvekillerinin yayın, belge ve bilgi ihtiyacını karşılamakla görevli olduğunu anımsattı. TBMM İdari Teşkilatı personelinin en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla üstün bir gayret gösterdiğini aktaran Meclis Başkanı Şentop, şunları kaydetti:
"Ancak takdir olunacağı üzere, binlerce personelin yoğun çalışma temposu içerisinde görev yaptığı her kurumda olduğu gibi zaman zaman TBMM idari teşkilatına bağlı birimlerin görevlerini icrasında kısmi aksamaların veya bazı yönleriyle milletvekillerimizi rahatsız eden uygulamaların yaşanması ihtimal dahilindedir. Bu gibi durumlarda siz sayın milletvekillerimizin TBMM İdare Amirlerini, TBMM Genel Sekreterini veya Genel Sekreter Yardımcılarını gecikmeden bilgilendirmeniz durumunda konuyla derhal ilgilenilecek ve yaşanan sorunlara en kısa zamanda çözüm üretilmesi için gerekli gayret gösterilecektir. Bununla birlikte TBMM İdari Teşkilatının görev alanına giren konularda, TBMM Başkanı olarak şahsımın bizzat haberdar edilmesi gerektiğini düşündüğünüz aksaklıklar veya sizi rahatsız eden uygulamalar konusunda bilgi paylaşımında bulunmanızdan memnuniyet duyacağımı bilmenizi isterim. Bu kapsamda, TBMM Özel Kalem Müdürlüğü personelini, milletvekillerimizin TBMM İdari Teşkilatı ile ilgili gözlem, eleştiri veya önerilerini şahsıma iletmekle bizzat görevlendirmiş bulunmaktayım."

PARTNERİsyan etti: Geldim gidiyorum, hiç öyle kapıda kuyruk filan olmadıİsyan etti: Geldim gidiyorum, hiç öyle kapıda kuyruk filan olmadı
Kuruluş başvurusunu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama!Kuruluş başvurusunu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama!
Cezayir, 10 ay süren siyasi karışıklığın ardından sandık başındaCezayir, 10 ay süren siyasi karışıklığın ardından sandık başında

En Çok Okunan Haberler

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Ünlü şarkıcıdan olay gönderme! 'Kutu açsın'

Ünlü şarkıcıdan olay gönderme! 'Kutu açsın'

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ülke genelinde dev uygulama!

Ülke genelinde dev uygulama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Diğer Haberler
Kuruluş başvurusunu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama!

Kuruluş başvurusunu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama!

Ceylanpınar Belediye Başkanı Aksak'ın mazbatası iptal edildi

AK Partili Başkan'ın mazbatası iptal edildi!

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’ın TBMM'deki konuşması büyük tepki çekti!

TBMM karıştı! Yeğen Öcalan'ın sözleri büyük tepki çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı: Sen otur işine bak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Son dakika! MSB açıkladı: 5 terörist teslim oldu

MSB açıkladı: 5 terörist teslim oldu

Dışişleri Bakanlığından ABD’de kabul edilen yasa tasarısı hakkında açıklama

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.