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Şentop, otobüs kazasında hayatını kaybedenler için Kuzey Makedonya'ya başsağlığı diledi

24.11.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şentop, otobüs kazasında hayatını kaybedenler için Kuzey Makedonya'ya başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sofya yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden Kuzey Makedonya vatandaşları için Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Başbakan Zoran Zaev ve Meclis Başkanı Talat Caferi'ye taziyelerini iletti.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, kazada hayatını kaybedenler için Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve mevkidaşına birer taziye mektubu gönderdi.

Mektuplarında Şentop, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın batısında Kuzey Makedonya vatandaşlarını taşıyan bir yolcu otobüsünün bariyere çarparak alev alması sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralıların bulunduğunu derin teessürle öğrendiğini belirtti.

Şentop, TBMM üyeleri ve şahsı adına Kuzey Makedonya halkına ve vefat edenlerin ailelerine, Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Başbakan Zoran Zaev ve Meclis Başkanı Talat Caferi'ye başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

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Kuzey Makedonya

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