TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. İkili bölgesel güvenlik konularını ele aldı.

Türkiye’nin Dönem Başkanı olduğu, 42 üye ülkeden Meclis Başkanları ve Parlamenter heyetler ile gözlemci üyelerin katıldığı Asya Parlamenter Asamblesi’nin (APA) 12. Genel Kurulu Antalya’da düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliğinde düzenlenen Genel Kurula çok sayıda ülkenin meclis başkanı katıldı. Genel Kurul kapsamında Meclis Başkanı Şentop, İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından kamera karşısına geçen ikili açıklamalarda bulundu.

Şentop: "Özel bir görüşme yaptık"

Asya Parlamenter Asamblesi’nin 12. Genel Kurulu kapsamında Antalya’da olduklarını ifade eden Şentop, toplantı vesilesiyle İran Meclis Başkanı Ali Laricani ile görüşme fırsatı bulduğunu belirtti. Şentop, "Kendisiyle özel bir görüşme yaptık, verimli bir görüşme oldu. Birçok meseleyi bölgesel ve iki ülke arasındaki ilişkiyi değerlendirdik. Kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.