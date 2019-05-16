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Şentop, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği iftarına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 23:46 | Son Güncelleme

Şentop, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği iftarına katıldı

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği iftarına katıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Bakırköy'de bir otelde düzenlenen iftara, TBMM Başkanı Şentop'un yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Adnan Şahinler katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen iftarda Şentop, dün misafir ettiği Rusya Federasyon Konsey Başkanı Valentina Matviyenko'nun ifadelerine atıfta bulunarak, "Türkiye kendi kararını kendisi veren nadir ülkelerden biri." ifadelerini kullandı.

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iftar Mustafa Şentop Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

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