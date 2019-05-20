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Şentop, şampiyon Galatasaray'ı kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2019 00:06 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Galatasaray'ın 2018-2019 Spor Toto Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlaması dolayısıyla Başkan Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak tebrik etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2018-2019 Spor Toto Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı kutladı.

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i telefonla arayan Şentop, tebriklerini iletti.

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Galatasaray Şampiyon TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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