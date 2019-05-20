Şentop, şampiyon Galatasaray'ı kutladı

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, 2018-2019 Spor Toto S\u00fcper Ligi'ni \u015fampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'\u0131 kutlad\u0131.\nTBMM Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Galatasaray Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Cengiz\u2019i telefonla arayan \u015eentop, tebriklerini iletti.PARTNERA\u011f\u0131r Ya\u015famlar'\u0131n karanl\u0131k y\u00fcz\u00fc 155 kilo vermi\u015fti ama...Erdo\u011fan: Gen\u00e7lerimizle bir araya geldi\u011fimizde gelece\u011fimize g\u00fcvenim peki\u015fiyor (2)Ankara'da CHP'den '19 May\u0131s' y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc