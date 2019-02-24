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Şentop TBMM’nin Yeni Başkanı

24.02.2019 16:32 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu’nda yeni Meclis Başkanı’nı seçmek için yapılan oylamanın üçüncü turunda 336 oy alan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop TBMM’nin yeni başkanı oldu

Şentop TBMM’nin Yeni Başkanı

TBMM Genel Kurulu’nda yeni Meclis Başkanı’nı seçmek için yapılan oylamanın üçüncü turunda 336 oy alan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop TBMM’nin yeni başkanı oldu.

Oylamanın ilk iki turunda 4 aday da yeterli oy sayısı olan 400’e ulaşamadı. Şentop üçüncü turda 336 oy alıp yeni başkan oldu.

TBMM başkanlığı için diğer adaylar CHP’den İstanbul Milletvekili Engin Altay, İYİ Parti Gaziantep milletvekili İmam Hüseyin Filiz, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay’dı.

Şentop seçilmesinin ardından kürsüye gelerek bir teşekkür konuşması yaptı.

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