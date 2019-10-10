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Şentop: Terör yapılanmasının yeniden oluşmasına göz yummamız mümkün değil

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.10.2019 10:24 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekâtına ilişkin, "Orada bir terör yapılanmasının yeniden oluşmasına, güçlenmesine, Türkiye için bir tehdit oluşturmasına göz yummamız, beklememiz mümkün değil.

Şentop: Terör yapılanmasının yeniden oluşmasına göz yummamız mümkün değil

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekâtına ilişkin, "Orada bir terör yapılanmasının yeniden oluşmasına, güçlenmesine, Türkiye için bir tehdit oluşturmasına göz yummamız, beklememiz mümkün değil. Bu konuda hiçbir ülkenin Türkiye'ye söyleyecek hiçbir şeyi yok" dedi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nın zaferle sonuçlanması için ülke genelindeki bütün camilerde, sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup, dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı öncesi Fetih Suresini okuyup, dua etti.
'PLANLANDIĞI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR'
Sabah namazını aynı camide kılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çıkışta yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile harekâtın dün başladığını hatırlattı. Hareketta önce uçakların operasyona katıldığını kaydeden Şentop, "Sonra obüslerle top atışları oldu. Sonra tekrar uçaklarımız faaliyete geçti. Nihayetinde saat 22.00 civarında kara harekâtı başladı. Planlandığı şekilde devam ediyor. Cenab-ı hak hayırlı etsin. Bundan önceki teröre karşı yapılan operasyonlarda mehmetçiğimizin bir dikkati olduğunu biliyoruz. Sivillere, dini yapılara karşı ve bölgede terörle alakası olmayan kişilere karşı, onları koruyucu hareket ediyorlar. Buradaki maksadımız, Türkiye'nin sınırlarının hemen ötesinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmak, yok etmek ve orayı güvenli bir bölge haline getirmek. Türkiye, uzun yıllardır terörle mücadele ediyor. Orada bir terör yapılanmasının yeniden oluşmasına, güçlenmesine, Türkiye için bir tehdit oluşturmasına göz yummamız, beklememiz mümkün değil. Bu konuda hiçbir ülkenin Türkiye'ye söyleyecek hiçbir şeyi yok" ifadelerini kullandı.
'KİMSENİN SÖZ SÖYLEMEYE HAKKI YOK'
Şentop, Türkiye'nin aylardır terör koridorunu ortadan kaldırmak için komşularıyla ve müttefikleriyle temas halinde olduğunu ve bütün yolların denendiğini söyledi. Şentop, şöyle konuştu:
"NATO adına genel sekreterin açıklaması, doğru bir açıklamaydı. Türkiye, teröre karşı mücadelesinde müttefiklerini, başta NATO'da birlikte hareket ettiği müttefiklerini yanında görmek isterdi. Hatta böyle bir harekâtı NATO üyesi müttefiklerinin katılımıyla beraber gerçekleştirmeyi arzu ederdi. Çünkü bu askeri ittifak, üyesi ülkelerin güvenliği için kurulmuş bir ittifak. Türkiye NATO'nun en sadık üyesidir. Hem mali yönden, hem askeri yönden başından beri sorumluluklarını titizlikle yerine getiren bir ülkedir. Türkiye, terör saldırısına maruz kaldığında NATO ülkelerinden, müttefiklerimizden beklediğimiz, Türkiye'nin yanında yer almaları, en azından açıklamalarıyla yer almaları ama fiilen de Türkiye'nin yanında yer almaları. O bakımdan bazı müttefiklerin tavırlarının yanlış olduğunu ifade etmek isterim."

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Şentop: Terör yapılanmasının yeniden oluşmasına göz yummamız mümkün değil

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