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Şentop: Türkiye, birçok saldırıya rağmen ekonomisinin gücünü ispat etmiştir

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.12.2019 19:11 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, birçok ekonomik saldırıya ve dünyanın yaşamış olduğu ekonomik durgunluğa rağmen, ekonomisinin gücünü ve direncini ispat etmiş durumdadır" dedi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, birçok ekonomik saldırıya ve dünyanın yaşamış olduğu ekonomik durgunluğa rağmen, ekonomisinin gücünü ve direncini ispat etmiş durumdadır" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Tören Salonu'nda, Stratejik Düşünce Grubu platformu üyeleri AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve Mohammed Salem Al-Rashed'ı kabul etti. Şentop, Türkiye'nin ekonomik büyüklük bakımından dünyanın 18'inci büyük ülkesi durumunda olduğunu kaydederek, "Türkiye, birçok ekonomik saldırıya rağmen, dünyanın yaşamış olduğu ekonomik durgunluğa rağmen ekonomisinin gücünü ve direncini ispat etmiş durumdadır. Türkiye'nin dünyada savunmuş olduğu tezler, ahlakı esas alan dış politika, sadece İslam dünyasında değil, ezilen, mazlum coğrafyalarda büyük bir alaka ve destek görmektedir. Sadece nüfus büyüklüğü, ekonomik gücü değil, aynı zamanda tezlerinin sirayet ve etki gücü de yüksektir. Bu dirilişi, devlet ve millet bütünleşmesinin, Cumhurbaşkanının liderliğinde gerçekleşmiş olmasıdır. Öncelikle seçimler yoluyla çok güçlü bir destekle seçilen iktidar var. Milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleştirildiği bir siyasi anlayış, paradigma var. Bunları sağlamadan bir ülkede siyasi iktidarların güçlü, etkili yönetim ortaya koyabilmesi, uluslararası alanda etkili olması mümkün değil" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Şentop, Bir ülkeyi yöneten, ama halkın desteğinden mahrum bir yönetiminin uluslararası alanda da muhatap alınmasının zayıf olacağını belirterek, "Siyasi iktidarın, meşruiyetinin bir paradigması, oturduğu bir zemin olmalıdır. Bu monarşilerde de vardır. Bir kral, ben babamdan ülkenin yönetimini devraldım, aklıma estiği gibi yönetirim demez. Meşruiyet arayışı içinde olur. Biz de uluslararası temasta bunu dikkate alıyoruz. 'Bir ülkenin yöneticisinin gücü nedir? Arkasındaki gücü nedir? Ne kadar dikkate alınır?' diye bakarız. Türkiye'de hem seçimler, hem de anayasal sistem itibarıyla Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanımızın arkasında, seçimlerde almış olduğu desteğin ötesinde, 83 milyonun desteği vardır" diye konuştu.
'İSLAM DÜNYASI YENİ YENİ UYANMAYA BAŞLIYOR'
Başkan Şentop, eğer millet ve devlet bütünleşmişse bir ülkede, o ülkenin uluslararası alanda sözünün dinlendiğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:
"Kararı merak edilir, ağırlığı ve gücü olur. İslam dünyasının yeni yeni uyanmaya başladığı bu dönemde, en önemli problemi yaşayan halklarla onları yönetenler arasında sahici, gerçek ve güçlü bir bağın zayıf olmasıdır. Siyasi iktidar, eğer ülke içinde bir güç alamazsa o zaman o gücünü başka yerlerden elde etmeye çalışır. Ya başka ülkelerin, ya uluslararası kuruluşların, istihbarat örgütlerinin desteğiyle ayakta duran bir oyuncağa, piyona dönüşür."

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