HABER

Şentop: Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde önemli diplomatik başarı elde etti (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 16:31 | Son Güncelleme

AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI TBMM Başkanı Mustafa Şentop, valilik ziyaretinin ardından Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti.

AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, valilik ziyaretinin ardından Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti. Şentop, ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Mehmet Habip Soluk, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Burada konuşan TBMM Başkanı Şentop, üniversite öğrencilerine hitap ederek, "Dünyada 143 ülkenin nüfusundan daha fazla öğrencimiz var. Eğer değerlendirebilirsek muhteşem bir genç nüfusumuz var. Biz çocuklarımızın, gençlerimizin geleceklerine umutla bakmalarını istiyoruz. Çünkü onlar bizim kökü mazide olan atimiz. Bu sebeple istikbalin güçlü devleti, gelişmiş milleti olmak için çocuklarımızı, gençlerimizi, yarının dünyasına hazırlamaya gayret ediyoruz. Onlar bizim kökleri inancımızın, itikadımızın esaslarından beslenen, aklın ve bilimin ışığıyla dalları uzayan çınar ağaçlarımız. Onlar, manevi kalkanlarla kuşanmış, milli hedeflerimize koşmaya hazırlanan akıncılarımız. Eğer çocuklarımızı, gençlerimizi, gelecek hedeflerimiz doğrultusunda yetiştirebilirsek mutlaka başarırız" diye konuştu.
Başarmanın şartının çalışmak, inanmak, ümitli olmak olduğunu belirten Şentop, şunları söyledi:
"Bizim kitabımızda ümitsizlik diye bir şey yok. Gençlerimiz de hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan, yayında gerilmiş ok gibi ileri atılmaya hazır olmalıdırlar. Çalışmayı ibadet kabul etmeli, yeni şeyler öğrenmeyi servetine servet katmak gibi görmelidirler. Akıl ve bilginin değerli olacağı sanayi 4.0 çağında Allah'ın adaletinin tecelli ettiğine şahit olacağız. Yüce Allah'ın bize yaptığı emir ve tavsiyelere uyarsak adalet mutlaka bizim lehimize tecelli edecektir. Geçmişimizde olan altın çağlarımızı 21'inci yüzyılda ihya etmek ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Biz yarının umutlarına sarılalım. Millet olarak, Müslümanlar olarak buna ihtiyacımız var. Umudunu bize bağlayan yüzlerce milyon insana karşı tarihimizden, kültürümüzden ve inancımızdan gelen sorumluğumuz var. Çünkü biz büyük bir medeniyetin varisleriyiz. Vicdan medeniyetinin mensuplarıyız. Bugün de insanlığın vicdanına sözcülük ediyoruz. Başkalarında da vicdani uyanışa vesile olmaya gayret ediyoruz. Dünyamızı daha yaşanılır hale getirmek zorundayız. Ülkemizin, dünyanın mamur olmasını istiyorsak görevimizi layıkıyla yapmalıyız."
Konuşmanın ardından CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, TBMM Başkanı Şentop'a hat sanatıyla 'Ya Fettah' yazılı tablo hediye etti.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Dördüncü nesil geliyor! İlk kez göreceksiniz Dördüncü nesil geliyor! İlk kez göreceksiniz
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği videoİşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video
CHP'li Öztrak: Erdoğan ve Trump görüşmesinden somut sonuç çıkmadıCHP'li Öztrak: Erdoğan ve Trump görüşmesinden somut sonuç çıkmadı
1/

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

Erdoğan'dan net mesaj: Bedelini yarın çok ağır ödersiniz

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası doların ilk tepkisi

Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası doların ilk tepkisi

Bir aylık anne Berfu göbeğini açıp poz verdi

Bir aylık anne Berfu göbeğini açıp poz verdi

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Ermeni tasarısı kararı

Didem Arslan'ın zor anları: Gir araya! Hadi, hadi...

Didem Arslan'ın zor anları: Gir araya! Hadi, hadi...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
CHP'den "Erdoğan'ın ABD ziyaretine" ilişkin değerlendime

CHP'den Erdoğan-Trump görüşmesi için ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'a YPG terörünü anlatan video izlettiğini açıkladı! İşte o video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir

Flaş açıklama: Hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir

CHP'li Erdal Aksünger ile TÜRKAD Başkan Yardımcısı Cem Kaya canlı yayında kapıştı! Didem Arslan Yılmaz reklama gitti

Didem Arslan'ın zor anları: Gir araya! Hadi, hadi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.