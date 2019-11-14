HABER

Şentop: Türkiye, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde önemli diplomatik başarı elde etti (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 20:54 | Son Güncelleme

GÖK MEDRESE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Üniversitesi'nin Akademik Açılış Yılı programının ardından restorasyonunda sona yaklaşılan tarihi Gök Medrese'de incelemelerde bulundu.

GÖK MEDRESE'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Üniversitesi'nin Akademik Açılış Yılı programının ardından restorasyonunda sona yaklaşılan tarihi Gök Medrese'de incelemelerde bulundu. Şentop, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'dan Gök Medrese'de devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şentop'a incelemeleri sırasında Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu da eşlik etti. Gök Medrese'deki incelemenin ardından il protokolüyle hatıra fotoğrafı çektiren Şentop daha sonra hava yoluyla kentten ayrılarak Ankara'ya hareket etti.

PARTNERİlişkideki bağlanma stilinizi biliyor musunuz?İlişkideki bağlanma stilinizi biliyor musunuz?
İmamoğlu'ndan Londra'da 'metro' hamlesi!İmamoğlu'ndan Londra'da 'metro' hamlesi!
İçişleri Bakanı Soylu, İTO'da konuştu (2)İçişleri Bakanı Soylu, İTO'da konuştu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

Erdoğan'dan Trump görüşmesi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AB, Komisyona aday göstermeyen İngiltere hakkında 'ihlal süreci' başlattı

AB'den İngiltere hakkında flaş karar!

Ekrem İmamoğlu Londra Belediye Başkanı Sadık Han'la görüştü

İmamoğlu'ndan Londra'da 'metro' hamlesi!

Cinayet sanığı duruşmada öldürdüğü kızın babasına saldırdı

Vahşice katledilmişlerdi! Duruşmada ortalık karıştı

Son dakika: Kuleli’de FETÖ’cü olmayan öğrencilere gerçeğe aykırı rapor veren doktor tutuklandı

Gerçeğe aykırı rapor iddiası! Tutuklandı

MSB, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Hovsep Bedoyan ve babasının katledildiği terör saldırısını kınadı

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Saadet öğretmen intihardan önce 'Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar' demiş

'Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.