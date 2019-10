Şentop: Türkiye sözleri takip edilen ülke haline geldi

'TÜRKİYE SÖZÜ TAKİP EDİLEN ÜLKE OLDU'

23 Nisan 2020’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100'üncü yılı ile ilgili çalışmalar yürütüleceğini anlatan Şentop, "Tabi bu 100 yıl önemli bir yıl dönümü. Bunu sadece biz geriye dönük geçmişte neler yapmışız diye bunları anlatmak, hatırlamak ya da bunlarla övünmek değil amacımız. 100 yılın bilançosunu çıkarmak değerlendirmek ve nereye geldiğimiz, hangi şartlarda geldiğimizi yeniden hatırlamak ve geleceğe yönelik hedeflerimizi ona göre yeniden canlandırmak imkanı sunuyor bu 100 yıl dönümü kutlamaları. Her milletin her halkın bir geçmişi var ama her milletin, her halkın bir tarihi yok. Geçmişin tarih olabilmesi için o devletin o milletin o halkın geleceğe dönük birtakım iddialarının olması gerekiyor. Bu iddialar aslında birbiri ile bağlantılı. Geçmiş bu iddiaları ortaya koyabilme gücü veriyor bize. Bizim milletimizin çok büyük bir tarihi var. Ve o tarih bize hep geleceğe baktığımızda bir perspektif bir imkan sunuyor. Her önümüzü aydınlatıyor hem de omuzlarımıza çok önemli bir yük, bir görev bir sorumluluk veriyor. 1928 yılında nüfus sayımında yaklaşık 10 milyon bir nüfusumuz varmış. Tabi öncesine gittiğimizde sürekli toprak kaybeden bir nüfus kaybeden kaybettiği topraklardan ana vatana çeşitli dönüşlerin, mazeretlerin olduğu bir dönem yaşamışız. Savaşlar üstüne savaşlarla en son harap olmuş bir ülke, ekonomik bakımdan bitme noktasına gelmiş bir ülke istiklal savaşını yürütmüş. İşte o günlerden bu günlere geldik. Türkiye 82 milyon nüfusu olan dünyada şu anda 17'nci büyük ekonomisi olan ve sözleri merak edilen takip edilen bir ülke haline geldi" dedi.