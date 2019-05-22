Şentop: Türkiye sözü merak edilen bir ülke haline geldi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında Türkiye'nin dünyadaki konumuna dikkat çekerek, "Büyük bir nüfus bereketimiz var. Türkiye, sözü merak edilen bir ülke haline geldi. Yeni dünyada güç elde edebilme mücadelesi sürdürülüyor" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'de yapılan 'Üçüncü Bin Yılın Başında Dünya ve Türkiye' konulu toplantıya katıldı. İzmir Ticaret Odası (İZTO) ev sahipliğinde yapılan toplantıya Şentop'un yanı sıra AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Nasır, Mahmut Atilla Kaya, Necip Kalkan, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, oda ve birlik başkanları ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Toplantının onur konuğu olan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İzmir'e daha önce defalarca gelmesine karşın ilk kez Meclis Başkanı sıfatıyla geldiğini anlattı. Şentop, bir Tekirdağlı olarak İzmir'e özel bir muhabbeti olduğunu dile getirdi. Rumeli kökenli olduğunu söyleyen Şentop, ailesinin 1926’da Tekirdağ’a yerleştiğini söyleyerek, konuşmasında Rumeli-Balkan göçmenlerinin Türkiye’ye yaptıkları katkılardan söz etti. Tarihin kronoloji üzerinden işlediğini ifade eden Mustafa Şentop, "Geriye bakıldığında saatler, günler, haftalar, yıllar birbirine eşit değil her zaman. Çünkü takvim yapraklarının arasını dolduran olayların çokluğu ve yoğunluğudur. 100 yıllık bir tarihin 3-5 sayfaya sıkıştırıldığını, bazen de birkaç yılın sayfalarca yazıldığını görürsünüz. Yüz yılların en uzununu yaşadığımız dönemler var. Olayların sayısının arttığı ve önümüzdeki dönemin yeniden şekilleneceği bir noktadan geçiyoruz. Uluslararası ticarette 20'nci yüzyılın paradigmaları sona erdi. Dünya 3'üncü bin yılın sonunda yeni bir dünya düzeninin tartışıldığı bir döneme girdi" dedi.

'YENİ NESİLLE ATALAR, DEDELER ARASINDA ANLAŞILABİLİR FARKLAR VARDI'

Küreselleşme ile birlikte dünya düzeninin değişmeye başladığını anlatan Şentop, 30-40 yıl önce gazetelerde Türkiye'nin sınırları dışında meydana gelen üçten fazla haber göremezken artık haberlerin önemli bir kısmının Türkiye dışındaki olayları konu aldığını anlattı. Şentop, "Ülke içi olaylarla ilgili ülke dışı olaylar arasında önem açısından bir fark kalmadı. Jenerasyon farkları da çok daha bariz ortaya çıkmaya başladı. Yeni nesille atalar, dedeler arasında anlaşılabilir farklar vardı. Şimdi iletişim daha zorlaştı. Kültürel ve teknolojik değişim çok hızlı" diye konuştu. Türkiye'de kullanılan ulusal yargı ağı projesi UYAP'ı örnek gösteren Şentop şöyle devam etti:

"Yargılama süreçlerinin internet ortamında işlemesini sağlayarak bu proje başarılı oldu. Dava dilekçeleri sadece mahkemede değil sanal ortamda kayıt altına alınıyor. Bunun işlemesi için hakimlerin, savcıların bilgisayarı iyi kullanması lazım. Dizüstü bilgisayarlar dağıtıldı ve hepsine 1 yıl süresince eğitim verildi. Buna rağmen öğrenemeyen yaklaşık 700 hakim, savcı oldu. Onlar emekliliğini istedi. Şimdi bilgisayarları kullanamayan hukukçuların torunları cep telefonlarıyla dünyadaki farklı ülkelerden hisse senedi alıp satıyor. Bu değişimi yaşıyoruz."

'ABD'NİN FAİZLERİ ARTIRMASI ÇİN'İN BORCUNU ETKİLİYOR'

Dünyanın herhangi bir yerindeki olayın yalnızca o ülkeyi etkilemediğini belirten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "ABD'nin faizleri artırması Çin'in borcunu etkiliyor. Eskiden böyle değildi. Küreselleşme sosyal hayatta ve kültürde de hayata geçti. Bu değişim iktidarları da değiştirir. Üçüncü bin yılın başında bu noktaya geldik" dedi. Bundan 100 yıl önce bütün cephelerde sürdürülen 1. Dünya Savaşı'ndan yorgun bir ülke olarak çıkıldığını anlatan Şentop, 2019 yılının İstiklal Mücadelesinin 100'üncü yılı olduğunu hatırlatarak, 19 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farklı siyasi partilerin genel başkanları ile güzel bir fotoğraf ortaya koyduğunu anlattı. Uluslararası ticaretin ve hukukun tartışılacağı bir döneme girerken Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılını kutladığını belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Büyük bir nüfus bereketimiz var. Türkiye sözü merak edilen bir ülke. 20'nci yüzyıl çatışmalardan farklı olarak yeni dünyada güç elde edebilme mücadelesi sürdürülüyor. Türkiye iyi imkanlara sahip. Bunu takviye edebilmek için 2017 Nisan ayında hükümet sistemi değiştirildi. Bugün bütün dünyada hükümet sistemi tartışmaları var. ABD'de 200 yıldan fazladır devam eden sistem tartışılıyor. Türkiye referandumla beraber önemli bir adım attı. Yeni dünyada daha güçlü bir aktör olarak yer alması için bu değişiklik yapıldı. Türkiye yeni bir dünyanın inşa edileceği zaman diliminde kendisini yeniden kurarak alt yapısını hazırladı. İzmir sadece siyaseten değil ekonomik olarak da önemli bir şehir. İzmir yeni Türkiye'nin ekonomik mücadelesiyle ilgili ilk adımın atıldığı yerdir."

'YAVAŞ YAVAŞ DOLARIN TEK PARA OLDUĞU EĞİLİMİN DIŞINA ÇIKILIYOR'

Teknoloji ve bilimde gelinen noktayı özetleyen Şentop, "Hindistan bilişim teknolojilerinde önemli bir role sahip. 20'nci yüzyıla değil, geleceğin paradigmalarıyla bakıldığında Türkiye'nin bazı riskleri olsa da geleceğe ümitle bakıyorum. Değerlerin çok büyük önemi var. Eğer bir medeniyet kendi havzası dışında insanlara da ümit oluyorsa gelecek vaad ediyordur. 19 yüzyıl Avrupası Batı dışındaki dünyada insan hakları alanında ümit bağladığı bir kültürken şimdi öyle değil. Bütün insanların ve devletlerin eşitliğine inanan değerlere ihtiyacı var. Bu değerleri ortaya koyan tek ülke Türkiye. Cumhurbaşkanımız milli paralarla ticaret yapılmasına dair bir görüş ortaya koydu. Putin'in ardından Hindistan ve Çin'de buna sahip çıkıldı. Yavaş yavaş doların tek para olduğu eğilimin dışına çıkılıyor" dedi. Dünyada zor bir döneme girildiğini savunan Şentop, Türkiye'nin potansiyeli ve avantajlarının çok olduğunu belirterek İzmir'in Türkiye'ye ve yeni dünya düzenine katkı sunacağını ifade etti.

BİRLİKTE HAREKET ETME VURGUSU

Şentop, soru-cevap kısmında meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. Türkiye’de bütün toplumların bir arada yaşamasıyla ilgili sıkıntılar devam ediyor" diyen bir katılımcıya Şeptop, "Siyasetteki tartışmalar, çekişmeler, tırnak içinde bölünmüşlükler aslında toplumsal hayatımızda yok. Türkiye birçok ülkeyle mukayese edildiğinde bütünleşiklik konusunda belki birinci sırada. Ciddi bir sıkıntı olduğu kanaatinde değilim. Siyasetin gürültüsü, birlik beraberliğimizi sağlayan tabloyu sanki çarpıtıyor gibi. Bu yanıltıcı. Türkiye, temel meselelerinde birlikte hareket etmeyi başarabilen bir millete, topluma sahip. O konuda hiçbir tereddütüm yoktur" dedi.

İZMİR'İ SÖZ SAHİBİ YAPMA HEDEFİ

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir'in doğal kaynakları çok yönlü üretim olanaklarıyla pek çok sektörde önemli potansiyele sahip olduğunu belirterek kentin tarım, ticaret, ekonomi ve turizm potansiyeliyle yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisini çektiğini anlattı. Yeni kurulan dünya düzeninde İzmir'in kendi yerini alacağını ifade eden Vali Ayyıldız, yatırım olanakları ve yenilikçi yaklaşımlara katkı sağlamak için tüm imkanların seferber edilebileceğini kaydetti. Ayyıldız, "Milletin huzuru ve refahı için üçüncü bin yılda İzmir'i söz sahibi yapmak için çalışmalıyız. Atılacak her adımı stratejik bir hedef olarak önemli görüyorum. Sınırların kalktığı dünyada huzur ve güvenliğin önemi daha da arttı. Bu şartlarda milletimizin geçmişinden aldığı özgüvenle her türlü badireyi atlatacağına inanıyorum" dedi.

'ENDÜSTRİ 4.0 İLE DÜNYA DEĞİŞECEK'

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise teknolojideki gelişmelerin çağları değiştirdiğine dikkat çekerek tarım, ticaret, ekonomi ve şehirleşmenin Anadolu'dan dünyaya yayıldığını ifade etti. Bir önceki milenyumun başında gelinen Anadolu'nun 1000 yıldır her açıdan dünyanın merkezi haline geldiğini vurgulayan Özgener şöyle konuştu:

"Şu anda da yeni bir milenyumun ilk yıllarını yaşıyoruz. Dünya teknolojinin gelişimiyle moda deyimiyle küçük bir köy haline geldi. Robotların ve sibernetiğin yakın bir gelecekte kısıtlı alanlarından çıkıp hayatımızın her alanına gireceğini görebiliyoruz. İnsanlık, teknolojiyle tamamen entegre hale gelecek, evlerde ve iş hayatında robotların varlığı sıradanlaşacak. Buhar gücüyle başlayan endüstrileşmeyle birinci, elektroniğin gelişmesiyle ikinci, internetle üçüncü aşamasına girdiğimiz endüstriyelleşmenin dördüncü kademesine geldik. Endüstri 4.0 ile dünya yeniden büyük bir değişime girecek, yaşam biçimlerimiz değişecek, ekonomik ve ticari hayatımız yeniden şekillenecek. Bugün dünyanın teknoloji devlerinden biri haline gelen Çin ile ABD arasında son günlerde iyice gözler önüne serilen çekişmenin nedenleri de bu yeni dünyayı şekillendirme güdüsü. Uzakdoğu ve Hindistan, yıllar boyunca yaptıkları yatırımların meyvelerini almaya başladıkça dünyanın ticari haritası da yeniden değişecek. Üçüncü bin yıla değişimlerle başladık. Yeniliklere çok iyi adapte olan bir ülkeyiz ve bu yüzden ekonomik hayatın ve iş süreçlerinin dijitalleşmesinin çok hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Dijitalleşme ve inovasyon gibi terimler, ekonomi ve sanayimizi yönetenlerin en çok kullandığı sözcükler ve en çok proje ürettiği alanlar. Bölge ülkelerini ve dünyayı etkileme gücü yüksek olan bir ülke olarak Endüstri 4.0 alanında da ekonomik ve ticari anlamda öncü olmamız hepimizin biraz daha konsantre olmasına bağlı. İZTO olarak çalışmalarımızı dijitalleştirmek, e-ticarete önem vermek, eğitim çalışmalarımızda inovasyona ağırlık vermek temelde yaptığımız şeyler. İzmir de küresel bir kent olma hedefiyle, Türkiye ekonomisine katkı vermeye ve küresel ekonomi pastasından en yüksek payı almayı hedeflemelidir. Ekonomisinden sosyal yaşamına, sanatından ticaretine kadar pek çok konuda dünyaya yön vermelidir. Tarihten gelen eşsiz deneyimlerini kullanarak küresel fark yaratmalıdır."

Toplantının ardından İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a 1885 yılında yapılmış Balkanlar haritası hediye etti.