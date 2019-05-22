Şentop: Türkiye sözü merak edilen bir ülke haline geldi (2)

İFTARA KATILDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İZTO tarafından düzenlenen iftar yemeğinin ardından İzmirli iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine seslendi. 17'nci iftarı yaptıklarını ifade eden Şentop, İZTO'da yapılan toplantıda Türkiye ve dünyayı değerlendirdiklerini hatırlattı. Tekirdağ'ın milletvekili olarak 29'uncu Meclis Başkanı olarak göreve seçilmesinden duyduğu memnuniyeti anlatan Şentop, Trakya ve Rumeli hemşehrilerine duyduğu teveccühü belirtti. Türkiye'nin yeni bir dünyanın kurulacağı zaman diliminde artık sadece bir coğrafyanın adı olmadığını belirten Şentop, bir umudun, bir hamlenin ve büyük cesaretin adı olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Türkiye yeni bir dünyanın kurulacağı zaman diliminin başında sadece bir ülkenin, bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye bugün bir umudun, bir hamlenin, bir insanlık davasının bir büyük cesaretin adıdır. 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' ruhunun adıdır. Ve Türkiye bugün sadece vatanımızın değil vazifemizin de adıdır. Türkiye'yi korumak, müreffeh kılmak, milletimizi huzur içerisinde tutmak, vatanımıza milletimize uzanan tehditleri boşa çıkarmak bir tercih değil, bir mecburiyettir."

Türkiye'nin 19 Mayıs tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasının 100. yıl dönümünü kutladığını ifade eden Şentop, "Bu 100. yıl dönümü sadece hatırlamak anma değil onlardan geleceğe dönük olarak bir perspektif çıkartabilme bir enerji toplama, yeni bir hamle için onları basamak yapmak imkanı sağlıyor" dedi. Şentop, konuşmasının ardından göçmen dernekleri temsilcileriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

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