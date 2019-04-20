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Şentop: Türkiye teröre karşı mücadelesini sürdürecektir

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2019 10:40 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, vatandaşlarını bütünüyle kucaklayan üslubundan taviz vermeden, terörle, teröristlerle ve onun destekçilerine karşı mücadelesini sürdürmektedir ve sürdürecektir" dedi.

Şentop: Türkiye teröre karşı mücadelesini sürdürecektir

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, vatandaşlarını bütünüyle kucaklayan üslubundan taviz vermeden, terörle, teröristlerle ve onun destekçilerine karşı mücadelesini sürdürmektedir ve sürdürecektir" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Irak'a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Bağdat Zirvesi'ne katılmak üzere Bağdat'a gitmek için geldiği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Şentop, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı olayın üzüntüyle öğrenildiğini belirterek, "Şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Türkiye, vatandaşlarını bütünüyle kucaklayan üslubundan taviz vermeden terörle, teröristlerle ve onun destekçilerine karşı mücadelesini sürdürmektedir ve sürdürecektir. Bununla ilgili kimsenin bir tereddüdü olmasın milletimizin başı sağ olsun" dedi.
'ÜZERİNDE DÜŞÜNMEMİZ GEREKEN HUSUSTUR'
Bağdat'ta gerçekleştirilecek Irak'a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Bağdat Zirvesi'nin bölgesel ve küresel sorunları çözmek için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Şentop, şöyle konuştu:
"Bugün Irak'ın başkenti Bağdat'ta yapılacak olan Irak'a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Bağdat Zirvesi'ne katılmak üzere bir günlüğüne Bağdat'a gidiyorum. Zirveye Irak'ın komşusu olan ülkelerin İran, Kuveyt, Suudi Arabistan, Suriye, Türkiye ve Ürdün'ün Parlamento Başkanları katılacaklar. Uygarlıklara ev sahipliği yapmış, insanlık tarihinin en kadim hadiselerinin yaşandığı bölgemizde bu büyük çatışmaların ve her anlamda kaosun önlenmesi, üzerinde düşünmemiz gereken husustur. Irak'ta yaşanan gelişmeler sadece Irak'ın kendisi için değil bölge ülkelerinin de doğrudan etkiler doğurmaktadır."
'IRAK'TA DÜZENLENECEK TOPLANTIYI ÖNEMSİYORUZ'
Şentop, Irak'ın bir an önce bağımsız kimliğine ulaşmasının Türkiye'nin temennisi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
"Irak halkı ile dostluğumuz ve kardeşliğimiz bakidir. Türkiye, Irak'ın birliği ve toprak bütünlüğü için desteğini sürdüreceğinden kimsenin kuşkusunun olmamasını istemektedir. Türkiye, bu coğrafyada yaşanan hadiselere karşı dikkatle takiptedir. Günümüzde hiçbir ülke, karmaşıklaşan tehditle, sınamalarla tek başına mücadele etme imkânına sahip değildir. Bölgesel ve küresel sorunları çözmek için çaba harcayan, inisiyatif alan bir ülke olarak Irak'ta düzenlenecek toplantıyı önemsiyoruz. Bu toplantının daha sonra Irak'la olacak ilişkilerimizin kuvvetlenmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

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