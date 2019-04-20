HABER

Şentop: Türkiye teröre karşı mücadelesini sürdürecektir

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 10:42 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, vatandaşlarını bütünüyle kucaklayan üslubundan taviz vermeden, terörle, teröristlerle ve onun destekçilerine karşı mücadelesini sürdürmektedir ve sürdürecektir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, vatandaşlarını bütünüyle kucaklayan üslubundan taviz vermeden, terörle, teröristlerle ve onun destekçilerine karşı mücadelesini sürdürmektedir ve sürdürecektir" dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Irak'a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Bağdat Zirvesi'ne katılmak üzere Bağdat'a gitmek için geldiği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Şentop, Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı olayın üzüntüyle öğrenildiğini belirterek, "Şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Türkiye, vatandaşlarını bütünüyle kucaklayan üslubundan taviz vermeden terörle, teröristlerle ve onun destekçilerine karşı mücadelesini sürdürmektedir ve sürdürecektir. Bununla ilgili kimsenin bir tereddüdü olmasın milletimizin başı sağ olsun" dedi.

'ÜZERİNDE DÜŞÜNMEMİZ GEREKEN HUSUSTUR'

Bağdat'ta gerçekleştirilecek Irak'a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Bağdat Zirvesi'nin bölgesel ve küresel sorunları çözmek için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Şentop, şöyle konuştu: "Bugün Irak'ın başkenti Bağdat'ta yapılacak olan Irak'a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Bağdat Zirvesi'ne katılmak üzere bir günlüğüne Bağdat'a gidiyorum. Zirveye Irak'ın komşusu olan ülkelerin İran, Kuveyt, Suudi Arabistan, Suriye, Türkiye ve Ürdün'ün Parlamento Başkanları katılacaklar. Uygarlıklara ev sahipliği yapmış, insanlık tarihinin en kadim hadiselerinin yaşandığı bölgemizde bu büyük çatışmaların ve her anlamda kaosun önlenmesi, üzerinde düşünmemiz gereken husustur. Irak'ta yaşanan gelişmeler sadece Irak'ın kendisi için değil bölge ülkelerinin de doğrudan etkiler doğurmaktadır."

'IRAK'TA DÜZENLENECEK TOPLANTIYI ÖNEMSİYORUZ'

Şentop, Irak'ın bir an önce bağımsız kimliğine ulaşmasının Türkiye'nin temennisi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:"Irak halkı ile dostluğumuz ve kardeşliğimiz bakidir. Türkiye, Irak'ın birliği ve toprak bütünlüğü için desteğini sürdüreceğinden kimsenin kuşkusunun olmamasını istemektedir. Türkiye, bu coğrafyada yaşanan hadiselere karşı dikkatle takiptedir. Günümüzde hiçbir ülke, karmaşıklaşan tehditle, sınamalarla tek başına mücadele etme imkânına sahip değildir. Bölgesel ve küresel sorunları çözmek için çaba harcayan, inisiyatif alan bir ülke olarak Irak'ta düzenlenecek toplantıyı önemsiyoruz. Bu toplantının daha sonra Irak'la olacak ilişkilerimizin kuvvetlenmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Görüntü Dökümü

---------------

-Şentop un açıklamaları

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA) -

PARTNERCem Yılmaz'ı kızdıran soruCem Yılmaz'ı kızdıran soru
Turistlerin Kuş Cenneti’nde kalması hedefleniyorTuristlerin Kuş Cenneti’nde kalması hedefleniyor
Bozcaada'dan 'sigarayı bırak' çağrısıBozcaada'dan 'sigarayı bırak' çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

İzmir merkezli 8 ilde operasyon!

İzmir merkezli 8 ilde operasyon!

FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına operasyon!

FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına operasyon!

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.