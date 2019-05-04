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Şentop ve Oktay'dan İsrail saldırısına kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2019 23:26 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  Gazze'de Anadolu Ajansı'nın ofisinin de bulunduğu binanın İsrail tarafından vurulmasını kınadı.

Şentop ve Oktay'dan İsrail saldırısına kınama

ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazze'de Anadolu Ajansı'nın ofisinin de bulunduğu binanın İsrail tarafından vurulmasını kınadı.
'SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM'
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İsrail, bu akşam Gazze Şeridi'nde içinde Anadolu Ajansı çalışma ofisinin de bulunduğu bir binayı vurarak uluslararası hukuku ve insanî değerleri hiçe sayan eylemlerine bir yenisini daha ekledi. İnsanlığın zorbalığı yeneceğine olan kesin inancımızla saldırıyı şiddetle kınıyorum" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ise twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail’in pervasızca sivil halkı hedef alan saldırıları kabul edilemez. Mazlum Filistin halkının sesini dünyaya duyuran Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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Şentop ve Oktay'dan İsrail saldırısına kınama

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