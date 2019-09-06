Şentop ve Pakdemirli yerli ve milli elektrikli traktörü test etti

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Mustafa Şentop, "Burada geliştirilmiş yüzde 100 yerli ve milli, elektrikle çalışan bir traktör. Bu traktörü Cumhurbaşkanımız Ankara’da Hasat Şenliği’nde kullanmıştı. İnşallah buradan hareketle Türkiye, yerli ve milli bütün otomobiller ve büyük araçları imal edecek. Bunları geliştirmemiz ve desteklememiz lazım. Buradaki deneme imkanlarımız dahilinde traktör çok iyi. Güçlü bir motor. Zaten test edilmiş ve hepsinden başarıyla çıkmış. Ümit ediyoruz ki seri üretimine de geçilir." diye konuştu.

Derindere Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol tarafından tanıtılan araçları inceleyen Şentop ve Pakdemirli, atölyede yapılan çalışmaları da yerinde gördü.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü'ndeki Abdülhakim Sancak Camisi'nin ibadete açılış törenine katılan Şentop, İTÜ'de bulunan yerli ve milli, elektrikli traktör ve araçları, Pakdemirli ise elektrikli traktörü test etti.

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yerli ve milli elektrikli traktörü test etti.

- "Traktörlerin bir kısmını elektrikli traktörlerle değiştireceğiz"

Bekir Pakdemirli ise traktörü üreten Önder Yol'a teşekkür ederek, "Meclis Başkanımızla beraber Cumhurbaşkanımızın bir programı vardı. Gelmişken üretim merkezine de uğrayalım istedik. Traktörümüzün prototipinin hazır olduğunu söylemiştim. Şu an tarla ve saha denemeleri devam ediyor. Bu denemeleri de yüzde 100'ün üstünde performansla tamamladık." şeklinde konuştu.

Pakdemirli, şu anda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (TİGEM) bine yakın traktör bulunduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Bu traktörlerimizin bir kısmını elektrikli traktörlerle değişim sürecini başlatıyoruz. Bu da bize birkaç prototipin ötesinde 30-40 tane tarlada çalışan ve gerçekten problemlerini görebileceğimiz deneme sahası oluşturacak. Bu da seri üretime geçmeden önceki son safha. Hem denemeleri yapmış olacağız hem de sahada ve zorlu şartlarda traktörleri denemiş olacağız. İnşallah ilerleyen günlerde daha mutlu haberleri de görmüş olacağız."

