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Şentop ve Soylu'dan Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 11:47 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti - TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Milletimiz uğradığımız ihaneti ve faillerini unutmadığı gibi siz kahramanlarını da gönlünün en müstesna mevkisinde tutmakta ve bağrından sizleri çıkardığı için gurur duymaktadır"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.

Şentop ve Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına geldi.

Şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu alana karanfil bırakan Şentop ve Soylu, daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı Müzesi'ne geçti.

Şentop, burada imzaladığı anı defterine şunları yazdı:

"Aziz milletimizin şerefli evlatları, 15 Temmuz gecesi istiklalimize, irademize ve vatanımıza kasteden hainlerin karanlık tertibine karşı canlarınızı siper ettiniz ve şehadete yükseldiniz. Milletimiz uğradığımız ihaneti ve faillerini unutmadığı gibi siz kahramanlarını da gönlünün en müstesna mevkisinde tutmakta ve bağrından sizleri çıkardığı için gurur duymaktadır.

Size vatan müdafaasını vazife bilmeyi öğreten şuuru, ahlakı ve imanı tazimle selamlıyoruz. Sizler artık Allah'ın rahmetine ve Peygamberin şefaatine emanetsiniz. Milletimiz, hatıranıza ve uğruna canınızı adadığınız mukaddesata merbuttur, sadıktır ve böyle kalmaya da kararlıdır. Ruhunuz şad, şehadetiniz makbul olsun."

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Anahtar Kelimeler:
GÖLBAŞI ÖZEL HAREKAT Süleyman Soylu TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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