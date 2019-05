Şentop: Yargıçlara hakareti doğru bulmuyorum

Besti KARALAR-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik eleştirileri değerlendirirken, "YSK seçim sonrası sürecinde yargı görevi yapıyor. Yargıçların bu anlamda hakaret görmelerini doğru bulmuyorum

Eleştiri sınırı içerisinde kalmak kaydıyla her şeyin söylenmesi doğrudur. Ama bizim yargı kurumlarına hakaret ederek, tahkir ederek, itibarsızlaştırarak konuşmamız yanlış olur. Parlamento çatısı altında bunu yapmak da yanlış olur" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te TÜRKPA 10'ncu Yıl Nişan Töreni ve Fotoğraf Sergisi açılışına katıldı. Törene, TÜRKPA üyeleri, eski Meclis başkanları ve milletvekilleri katıldı. Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun, kendisine yönelik 'FETÖ'cü' suçlamalarının hatırlatılması üzerine şöyle dedi:

"TBMM ortamına yakıştıramadığım bir şey. Bir yerlerden bulduğu ama bağlamını ve tarihini ifade etmediği konuşma. Daha sonra yayınlanan dökümünde farklı bir bağlam olduğunu ortaya koyuyor, bundan dolayı ithamda bulunması çok ayıp. Ben de kendisine kürsüden cevap verdim. Bu konuda en rahat siyasetçilerden birisiyim. Süreci de farklı yorumlayan birisiyim. Bu örgütle ilgili, örgütün devlet içinde yapılanmasının fark edildiği andan itibaren bunlara karşı tedbir alınmaya başlanmış, onlar bu tedbirlere karşı reaksiyon eylemlerine girişmişlerdir" dedi.

FETÖ'nün devletin tedbir almasına karşı reaksiyon gösterdiğini belirten Mustafa Şentop, "Bu örgütle ilgili bilgilerimiz, örgütün yapılanması, amaçlarıyla ilgili bilgilerimiz, 15 Temmuz sonrası bilgilerimiz, 17-25 öncesi bilgilerimiz ile 17-25 sonrası bilgilerimiz aynı değil. Örgütün yapısıyla ilgili bilgi arttıkça, çalışma yöntemleriyle ilgili devletin operasyonları da ona göre mahiyet değiştirmiştir" ifadelerini kullandı.

'YARGIÇLARA HAKARETİ DOĞRU BULMUYORUM'

Şentop, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine ilişkin YSK kararına ve üyelere yönelik eleştirilerin sorulması üzerine, "YSK ile ilgili benim de yakın çalışmalarım oldu. Bir dönem seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptım. O dönemde de zaman zaman YSK’ya dilekçe verdik. Kararlar verdiler. Bu kararların hepsinin bizi tatmin ettiğini söyleyemem. Memnun olduğumuz kararları da oldu, olmayan kararlar da oldu. YSK hiç şüphesiz eleştirilebilir. Seçim sonrası kararları eleştirilebilir. Gerekçeler eleştirilebilir. Ancak, YSK seçim sonrası sürecinde yargı görevi yapıyor. Yargıçların bu anlamda hakaret görmelerini doğru bulmuyorum. Başka seçimlerde başka hakimler olacak. 2023’te tekrar seçim olacak. YSK yapacak. Eleştiri sınırı içerisinde kalmak kaydıyla her şeyin söylenmesi doğrudur. Ama bizim yargı kurumlarına hakaret ederek, tahkir ederek, itibarsızlaştırarak konuşmamız yanlış olur. Parlamento çatısı altında bunu yapmak da yanlış olur. Eleştiri her zaman serbest olmalı ama hakaret doğru değil, olmamalı" dedi.

'MİLLETVEKİLİNİN BEYANI DİKKATE ALINIYOR'

Şentop, Meclis’te saldırı girişiminde bulunan eylemcilerin başka kişilerle görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya ise, "Vatandaşlarımız milletvekillerinden talep ediyorlar. Milletvekillerimiz veya danışmanları aracılığıyla, bir sistemimiz var, o sistem aracılığıyla sisteme girilen bilgiler ziyaretçi kapsındaki arkadaşlarımızın bilgisayarına düşüyor. Bununla ilgili sorgulama yapılmıyor. Milletvekilinin beyanı dikkate alınıyor" yanıtını verdi. TBMM'ye girişlerin şikayet veya haklarında arama olduğu takdirde engellendiğini söyleyen Şentop, "Böyle bir engeli yoksa vatandaşın Meclis'e girişi ile ilgili bir engel yok. Bahsettiğiniz erkek şüphelinin Meclis'e girdiği, milletvekili ile görüşmek üzere girdiği, onunla ilgili bilgiler var. Burada güvenlik sistemi iyi işleyen bir güvenlik sistemi, genel olarak Emniyet Genel Müdürlüğü sistemleriyle bağlantılı" diye konuştu.