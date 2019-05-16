Şentop: Yargıçlara hakareti doğru bulmuyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine yönelik eleştirileri değerlendirirken, "YSK seçim sonrası sürecinde yargı görevi yapıyor. Yargıçların bu anlamda hakaret görmelerini doğru bulmuyorum

Eleştiri sınırı içerisinde kalmak kaydıyla her şeyin söylenmesi doğrudur. Ama bizim yargı kurumlarına hakaret ederek, tahkir ederek, itibarsızlaştırarak konuşmamız yanlış olur. Parlamento çatısı altında bunu yapmak da yanlış olur" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te TÜRKPA 10'ncu Yıl Nişan Töreni ve Fotoğraf Sergisi açılışına katıldı. Törene, TÜRKPA üyeleri, eski Meclis başkanları ve milletvekilleri katıldı. Törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu'nun, kendisine yönelik 'FETÖ'cü' suçlamalarının hatırlatılması üzerine şöyle dedi:

"TBMM ortamına yakıştıramadığım bir şey. Bir yerlerden bulduğu ama bağlamını ve tarihini ifade etmediği konuşma. Daha sonra yayınlanan dökümünde farklı bir bağlam olduğunu ortaya koyuyor, bundan dolayı ithamda bulunması çok ayıp. Ben de kendisine kürsüden cevap verdim. Bu konuda en rahat siyasetçilerden birisiyim. Süreci de farklı yorumlayan birisiyim. Bu örgütle ilgili, örgütün devlet içinde yapılanmasının fark edildiği andan itibaren bunlara karşı tedbir alınmaya başlanmış, onlar bu tedbirlere karşı reaksiyon eylemlerine girişmişlerdir" dedi.