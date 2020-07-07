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Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi

07.07.2020 20:31 | Son Güncelleme

AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop Meclis Başkanlığı seçimi için gizli yapılan üçüncü tur oylamada 328 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) halihazırdaki başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Meclis'te yapılan üçüncü tur oylamanın ardından 328 oyla yeniden başkanlığa seçildi. Oylamada, CHP'nin adayı Haluk Koç 134, HDP'nin adayı Erol Katırcıoğlu 51, İYİ Parti'nin adayı Hüseyin Filiz ise 37 oy aldı.

Şentop, başkanlığa seçildikten sonra meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, "Yüce Meclisin ve kıymetli milletvekillerinin destek ve takdiriyle seçildiğim bu şerefli görevi yürütürken, bu vazifeyi üstlendiğim süre zarfında, Türkiye'nin ali menfaatlerini, milletimizin hukukunu, sivil siyasetin ve demokrasimizin sıhhatini, yüce Meclisimizin izzet ve itibarını korumak için bütün gücümle çalışacağım ve uygulamalarım daima azami bir dikkatle bu istikamette olacaktır" dedi.

Mustafa Şentop kimdir?

TBMM'nin 30’uncu başkanı olan Mustafa Şentop 1968'de Tekirdağ'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Şentop, 2011 yılında profesör unvanına sahip oldu. 2012- 2015 yılları arasında AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Şentop, 24, 25 ve 26'ıncı dönemde İstanbul Milletvekili olarak TBMM'de yer aldı. TBMM'de 27'inci dönemde Başkanvekilliği görevini yapmakta iken, 24 Şubat 2019 tarihinde TBMM Başkanı seçilen Mustafa Şentop evli ve dört çocuk babası.

Şentop aynı zamanda, şu an yürürlükte olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni hazırlayan ve bununla ilgili anayasa değişikliği maddelerini yazan ekibin başında olan isimdi.

DHA / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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