Şentop’tan Bahçeli’ye idam cezası desteği

Şentop, "Belli suçlara mahsus olmak üzere" idam cezasından yana olduğunu ifade etti.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeniden gündeme getirdiği idam cezasının geri getirilmesi tartışması ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'tan "Çok sınırlı olarak belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması kanaatindeyim" dedi.

"Bunlardan bir tanesi taammüden, en eski tabirle tasarlayarak adam öldürme, vahşice adam öldürme suçları, bir de özellikle küçük çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar çerçevesinde, sadece bunlarla sınırla olmak kaydıyla idam cezasının olması gerektiğini düşünenlerden birisiyim" diyen Mustafa Şentop, bu konuda kendinin de çalışmalar yaptığını ve idam cezasının gelebilmesi için bir anayasa değişikliğine ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi.

MHP lideri Bahçeli geçtiğimiz günlerde idam cezası talebini tekrar gündeme getirmiş, "Suçsuz günahsız çocuklarımızın gün aşırı medyaya yansıyan cinayetlerine, intihar süsü verilmiş kadın ölümlerine göz yummak, sessiz kalmak, tepkisiz durmak ne insani emanetlerle ne de inanç ve kültür müktesebatımızla asla bağdaşmayacaktır. Bu konuda 'İdam Cezası'nın hukuk mevzuatımıza tekrar alınması iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini caydırabilecektir" ifadelerini kullanmıştı.