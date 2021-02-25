Şentop'tan fezleke açıklaması: Dosyaların içeriğine göre değerlendirilir

"Bir şey diyemiyorum. Geçmiş dönemlere baktığımızda her ihtimal var. Bunların dönem sonuna bırakıldığı zamanlar olmuş, 2016'da toptan hepsinin kaldırıldığı bir dönem oldu. Zaman zaman bazı dosyaların kaldırıldığı oldu. Yakın zamanda yine HDP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması söz konusu olmuştu. Bu konuda İç Tüzük, bu ihtimallerin hepsine imkan veriyor. Bunu dosyaların durumuna göre, içeriklerine göre değerlendirmek lazım. Bu değerlendirmeyi Karma Komisyon yapacaktır."

Şentop fezlekelerin tamamının mı, yoksa ayrı ayrı mı ele alınacağına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Meclis Başkanlığı’nın görevi teklif olarak inceledikten sonra Karma Komisyon’a göndermek" diyen Şentop, "Bundan sonraki aşamada bir şey yapılacaksa, buna Karma Komisyon karar verecektir" şeklinde konuştu.

Bu değerlendirmeyi Karma Komisyon yapacaktır" açıklamasında bulundu.Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan Büyükelçiliği'nde düzenlenen "Hocalı Katliamı'nın 29. Yıl Dönümü Fotoğraf ve Resim Sergisi" açılışında gazetecilerin soruları üzerine TBMM'ye intikal eden milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 33 fezlekeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Gergerlioğlu ve Berberoğlu'nun dosyaları henüz gelmedi"

TBMM Başkanı Şentop, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun dosyalarının ise henüz Meclis'e gelmediğini söyledi. Gergerlioğlu'nun dosyası geldiğinde nasıl bir işlem uygulanacağına ilişkin soruya Şentop, "Önce bir gelsin, görelim" yanıtını verdi. Gergerlioğlu hakkındaki hapis cezası geçen hafta Yargıtay tarafından onanmıştı.

Milletvekilleriyle ilgili hazırlanan dosyaların 26. dönemden itibaren arttığını belirten Şentop, "26. Dönemden itibaren ve bu dönem özellikle daha çok terörle ilişkili suçlar bağlamında olduğunu ve sayıca çok fazla dosya olduğunu, ki daha 27. dönemin ortasındayız, bu bakımdan hem sayısal, nicelik olarak hem de içerik olarak nitelik bağlamında bir farklılaşma olduğunu üzülerek ifade etmek isterim" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dün yaptığı açıklamada milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu 33 farklı fezlekenin Meclis'e geldiğini duyurmuştu. Aralarında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da bulunduğu HDP'li 9 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenmişti. HDP'li vekiller hakkında Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim eylemleri sırasında "halkı sokağa çıkma çağrısı yaparak ölüm ve şiddete" neden olmak suçlamasıyla dava açılmıştı.