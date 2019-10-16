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Şentop'tan HDP'li milletvekiline kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 21:19 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "(PAB 141. Genel Kurulu'nda HDP'nin Türkiye karşıtı gündem maddesine destek vermesi) HDP'li bir milletvekili Fransa'nın önerisine destek verdi. Türkiye'nin önerisinin de karşısında yer aldı. Bundan büyük bir üzüntü duyduğumu ifade edeyim. Türkiye içerisinde siyasi tartışmaları yapabiliriz. Ama Türkiye'nin dışında bu ülkenin milletvekili, milleti temsil eden milletvekillerinin bu milletin ortak menfaati için milletin ortak kararı için mücadele etmesi gerekir. Malumunuz Anayasa'ya göre milletvekilleri kendisini seçenleri değil milletin tamamını temsil ederler. Bu anlayış ve şuurla hareket etmeleri gerekir. Ben o arkadaşımızı burada kınıyorum" - "Yine terör örgütüne yakın bazı ajanslar, Fransa'nın önerisinin daha çok oy aldığını ve onun kabul edildiğini falan söylemişler. Bu tamamen bir yalan haberdir. Tabii ki Fransa'nın önerisi bizim önerimizden daha fazla oy aldı ama bizim maksadımız fazla oy almak değil, Fransa'nın öncülük ettiği önerinin orada kabul edilmemesini sağlamaktı. Bunda başarılı olduk"

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Belgrad'da gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul toplantılarında HDP'li milletvekilinin Fransa öncülüğünde Türkiye'yi kınama amaçlı hazırlanan acil gündem maddesine destek vermesine ilişkin, "HDP'li bir milletvekili Fransa'nın önerisine destek verdi. Türkiye'nin önerisinin de karşısında yer aldı. Bundan büyük bir üzüntü duyduğumu ifade edeyim. Türkiye içerisinde siyasi tartışmaları yapabiliriz. Ama Türkiye'nin dışında bu ülkenin milletvekili, milleti temsil eden milletvekillerinin bu milletin ortak menfaati için milletin ortak kararı için mücadele etmesi gerekir. Malumunuz Anayasa'ya göre milletvekilleri kendisini seçenleri değil milletin tamamını temsil ederler. Bu anlayış ve şuurla hareket etmeleri gerekir. Ben o arkadaşımızı burada kınıyorum." dedi.

Şentop, Belgrad'da gerçekleştirilen PAB 141. Genel Kurul toplantılarının ardından geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Genel kurul toplantılarının yaklaşık 6 ayda bir yapıldığını hatırlatan Şentop, "Bu toplantının da normal toplantılardan bir farkı yoktu. Fakat Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonu dolayısıyla orada bazı gelişmeler oldu. Genel kurul toplantısı öncesinde bölgesel ülke grupları var. Asya Parlamenter Asamblesi, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi gibi. Bir de 12 artı denilen Avrupa ülkelerinin bulunduğu bir grup var." diye konuştu.

Şentop, genel kurul toplantısının yapılacağı gün yaşananlara dair ise şunları kaydetti:

"12 artı grubu, Fransa'nın öncülüğünde Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütlerine karşı operasyonunu kınayan bir acil gündem maddesi önerisi hazırladı. Sabah bunu haber alınca Türkiye olarak başta Fransa olmak üzere Batı ülkelerinin terör örgütlerine çifte standardı ve terör örgütlerinin bir kısmını desteklemelerine yönelik bunun acil gündem maddesi yapılmasına dair acil bir gündem maddesi hazırladık. Farklı partilerden arkadaşlarımızla beraber çok yoğun bir çalışmayla bu öneriyi hazırladık. Bu önerilerin PAB Genel Kurulu'nda kabul edilebilmesi uzun bir süreç. Kulis çalışmaları gerektiriyor. Çok az bir vakit içerisinde hazırlık yaptık. Bizim asıl amacımız Fransa öncülüğünde hazırlanan İngiltere, Almanya, İsviçre ve daha sonra genel kurulda da Mısır'ın katılmış olduğu bu acil gündem maddesinin genel kuruldan geçmesini engellemekti. Orada arkadaşlarımızla beraber kısa süre içerisinde çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdik."

Sonuçta 4 acil gündem maddesi önerisinin genel kurula geldiğini anımsatan Şentop, "Hindistan'ın iklim değişikliğiyle ilgili, ikincisi Türkiye'nin başta Fransa olmak üzere teröre ve terör örgütlerine karşı çifte standardı üzerine olan acil gündem maddesi, üçüncüsü Fransa öncülüğündeki İngiltere, Almanya, İsviçre ve Mısır'ın, Türkiye'yi kınamaya yönelik önerisi, dördüncüsü de Peru'nun kendi iç işleyişiyle ilgili önerisiydi. Yapılan oylamada Hindistan'ın iklim değişikliğiyle ilgili önerisi en çok oyu aldı ve acil gündem maddesi olarak o kabul edildi. Böylece Türkiye'den giden parlamenterler olarak Fransa öncülüğünde hazırlanan Türkiye'yi ve terör örgütüyle mücadelesini kınamaya yönelik acil gündem maddesi önerisinin geçmesini engellemiş olduk." değerlendirmelerinde bulundu.

Şentop, bunun Türkiye'den gelen parlamenterlerin başarısı olduğuna dikkati çekerek, şunları aktardı:

"AK Parti'den, CHP'den, MHP'den ve İYİ Parti'den arkadaşlarımız vardı. Hepsinin ortak gayretiyle oldu. Şunu da ifade edeyim. Maalesef bir üzüntü sebebidir. HDP'li bir milletvekili Fransa'nın önerisine destek verdi. Türkiye'nin önerisinin de karşısında yer aldı. Bundan büyük bir üzüntü duyduğumu ifade edeyim. Türkiye içerisinde siyasi tartışmaları yapabiliriz. Ama Türkiye'nin dışında bu ülkenin milletvekili, milleti temsil eden milletvekillerinin bu milletin ortak menfaati için milletin ortak kararı için mücadele etmesi gerekir. Malumunuz Anayasa'ya göre milletvekilleri kendisini seçenleri değil milletin tamamını temsil ederler. Bu anlayış ve şuurla hareket etmeleri gerekir. Ben o arkadaşımızı burada kınıyorum. Yine terör örgütüne yakın bazı ajanslar, Fransa'nın önerisinin daha çok oy aldığını ve onun kabul edildiğini falan söylemişler. Bu tamamen bir yalan haberdir. Tabii ki Fransa'nın önerisi bizim önerimizden daha fazla oy aldı ama bizim maksadımız fazla oy almak değil, Fransa'nın öncülük ettiği önerinin orada kabul edilmemesini sağlamaktı. Bunda başarılı olduk."

Bunun ortak bir başarı olduğuna vurgu yapan Şentop, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Şentop, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan güvenlik güçlerine de başarılar diledi.

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acil gündem maddesi Mustafa Şentop PAB 141. Genel Kurul toplantıları

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