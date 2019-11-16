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Şentop'tan, Karaköy'de saldırıya uğrayan kızlara geçmiş olsun mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.11.2019 22:32 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletimizin dini değerlere karşı hassasiyetini tahrik etmeye yönelik bu tür girişimler sonuçsuz kalmaya mahkumdur.

ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Milletimizin dini değerlere karşı hassasiyetini tahrik etmeye yönelik bu tür girişimler sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Saldırıya uğrayan kızlarımızı arayarak geçmiş olsun dileklerimi kendilerine ilettim" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Karaköy'de yoldan geçen bir kadının saldırısına uğrayan başörtülü iki genç kız için Twitter'dan paylaşımda bulundu. Şentop, "Son günlerde, İslami değerler ve tezahürlere karşı akıl ve iz'an sınırları içinde izah edilemeyecek bazı saldırılar olduğu dikkati çekmektedir. Dün başörtülü genç kızlarımıza yönelik saldırı da bunlardan biri. Milletimizin dini değerlere karşı hassasiyetini tahrik etmeye yönelik bu tür girişimler sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Saldırıya uğrayan kızlarımızı arayarak geçmiş olsun dileklerimi kendilerine ilettim" ifadelerini kullandı.

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