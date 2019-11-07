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Şentop'tan Meksika Ulusal Antropoloji ve Troçki müzelerine ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 19:53 | Son Güncelleme

Şentop'tan Meksika Ulusal Antropoloji ve Troçki müzelerine ziyaret

MEKSİKO (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika Ulusal Antropoloji ve Troçki müzelerini ziyaret etti.

Şentop, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu Kıtalararası İşbirliği (MIKTA) Parlamento Başkanları 5. Toplantısı için geldiği Meksiko'da, toplantı öncesi Ulusal Antropoloji Müzesi ile Troçki Müzesi'ni gezdi.

Bolşevik siyasetçi Lev Troçki'nin öldürüldüğü ve müzeye dönüştürülen evde, Troçki ve ailesinin kullandığı eşyaların yanı sıra Troçki'nin Türkiye'de geçirdiği yıllara ait fotoğraflar da yer alıyor.

TBMM Başkanı Şentop'a, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs eşlik etti.

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Meksika Ulusal Antropoloji Müzesi TBMM Başkanı Mustafa Şentop Troçki Müzesi

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