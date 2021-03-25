Şentop’un “Erdoğan’ın Yetkisi Var” Görüşü Tartışılıyor

Anayasa hukuku uzmanlarınca “TBMM’nin yetkisi gasp edildi”, “yetki aşımı” gibi yorumlara karşın AKP’li TBMM Başkanı Şentop, Erdoğan’ın uluslararası sözleşmelerle ilgili Türkiye Cumhuriyeti adına sözleşmeden çekilme kararı alabileceğini söyledi. Şentop, Romanya’yla yapılan ticaret antlaşması örneğiyle Erdoğan’ın yetkisi bulunduğunu savunarak, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, TBMM’nin onayladığı İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye Cumhuriyeti’nin çekilmesine karar vermesine TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un desteği tartışma yarattı. Şentop’un “Cumhurbaşkanı’nın yetkisi var” diyerek Türkiye Cumhuriyeti adına Birleşmiş Milletler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Montrö Sözleşmesi’nden de çekilebileceğini söylemesi bazı çevrelerce tepkiyle karşılandı.

“Anayasa’nın 90. maddesine göre üç adım var. Birinci adım imzalanma aşaması. Bu Yürütme’nin yetkisinde. Dışişleri Bakanı, hükümet yetkilisi veya diplomat imzalar. İkinci aşaması anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunması. Bu parlamento yetkisinde. Bunu TBMM’de biz kanunla yapıyoruz. Üçüncü aşama onaylanma aşaması. Burada yetki daha önce Bakanlar Kurulu’ndaydı şimdi yeni sistemde Cumhurbaşkanı’nda. Cumhurbaşkanı onayladıktan sonra yürürlüğe girer. Meclis’in uygun bulması Yürütme’ye onaylama izni veriyor. Cumhurbaşkanı onaylamayabilir. Parlamento aşaması onaylamayı zorunlu kılan bir aşama değildir. Mesela Romanya ile Serbest Ticaret Anlaşması yapmışız. TBMM uygun bulmuş. Aradan 5 yıl geçmiş. Bakanlar Kurulu bu anlaşmanın feshi diye karar çıkmış, vazgeçilmiş. Mevzuat ve uygulama bu şekilde. Bakanlar Kurulu kararıyla vazgeçilmiş kararla ilgili tekrar bir kanun çıkarılmasının örneği yok. Bu konuyu hayretle izliyorum. Bu kararname değil, Cumhurbaşkanlığı kararı. Bir idari işlemdir. Bununla ilgili Danıştay'a başvurulabilir. Burada şaşırdığım husus şudur. İlk defa karşılaştığımız, hukukta ilk defa karşımıza çıkan sorunu teorik olarak tartışıyormuşuz gibi yapıyoruz. 1963'den beri Türkiye'de uygulanan bir sistem var. 1990'lı yıllarda da var, yakın zamanda da var. Örnekler üzerinden gidersek sorun kalmıyor. Yeni bir mevzuat hazırlıyoruz, bu konuyu nasıl yapalım dendiğinde amenna. 1997 tarihli rahmetli Süleyman Demirel imzasıyla sona erdirilen anlaşmalar var. Meclis'in onaylamasıyla uluslararası sözleşme uygulamaya girmiyor. Bu gerek şarttır. Uygun bulma kanunu olmadan Cumhurbaşkanı onaylamaz. Uygun bulma kanunu olması Cumhurbaşkanı’nın onaylamasını zorunlu kılmıyor. Onayladıktan sonra da vazgeçebilir.”

Bu noktada Şentop, kendisine yöneltilen “Cumhurbaşkanı'nın, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden veya Montrö Sözleşmesi’nden Türkiye’nin imzasını geri çekebilmesi mümkün mü” sorusuna, "Teknik olarak mümkün” yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı’nın istediği uluslararası sözleşmeden Türkiye’nin imzasını geri çekebileceğini savunan Şentop, Fransa ve Almanya’nın yürütme makamlarınca da bunun yapılabileceğini söyleyerek, “Mantıkta mümkün, muhtemel arasında bir fark vardır. Marmara Denizi'nde ayran yapabilmek mümkün müdür, mümkündür, yeterli yoğurt bulursanız yapabilirsiniz. İhtimal ise gerçeklerden hareketle yapılabilecek bir şeydir” ifadesini kullandı.

CHP: "Şentop TBMM’nin yetkisini altın tepside sunuyor"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, TBMM Başkanı Şentop’un açıklamalarına tepki göstererek, Meclis’in yetkisini savunmak yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yetki sunmayı tercih ettiğini söyledi.

Altay, bugünkü basın toplantısında, “TBMM Başkanı, bu günlerde bize şok üstüne şok yaşatıyor. Cumhurbaşkanı'na, aklımda bile yoksa, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni de iptal edebileceğini söylüyor. TBMM Başkanı’nın Anayasa'nın 90. maddesini iyi değerlendirmesi lazım. Başkan, Sayın Şentop; Anayasa 90’da üç durum sayılmış. Şimdi ayrıntıya girmeyeyim. Bazı anlaşmalar var ki, Meclis’in onayına gerek yok hiç onaya gerek yok; saymış bunu… Bazı anlaşmalar var ki, iki ay içinde Meclis'e sadece bilgi verirsin. Bazı anlaşmalar da var ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylanınca yürürlüğe girer. Ben Meclis’ten kanun yapayım, sen kaldır. Şimdi TBMM Başkanımızın, yasama yetkisini tek adama altın tepside sunması beni incitiyor. TBMM Başkanı’nın bu ucube sistemin şövalyeliğine soyunması da beni incitiyor. Onun birinci, yegane önceliği, TBMM’nin hukukunu korumaktır. TBMM’nin elindeki yetkileri saraya devretmek, peşkeş çekmek değildir. Millete akıl vermek değildir” tepkisini paylaştı.