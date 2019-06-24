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Şentop'un, Singapur Parlamentosu Başkanı Chuan-Jin ile görüşmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2019 16:24 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Singapur'la 790 milyon dolar olan ticaret hacminin arttırılması, imzalanan kapsamlı serbest ticaret anlaşmaları ile daha da ileri taşınması mümkün"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Singapur'la 790 milyon dolar olan ticaret hacminin arttırılması, imzalanan kapsamlı serbest ticaret anlaşmaları ile daha da ileri taşınması mümkün." dedi.

Şentop, Singapur Parlamentosu Başkanı Tan Chuan-Jin ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler gündeme geldi.

Türkiye-Singapur ilişkilerinin 50. yılı dolayısıyla gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, iki ülke arasındaki ilişkilerin ticari, kültürel ve siyasi bağlamda daha da ileriye taşınması arzunda olduğunu söyledi.

Şentop, "Singapur'la 790 milyon dolar olan ticaret hacminin arttırılması, imzalanan kapsamlı serbest ticaret anlaşmaları ile daha da ileri taşınması mümkün. Singapur’dan gelen yatırımları dikkatle izliyoruz. İstanbul’daki yeni havalimanı da bu konuda önemli bir fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.

Şentop ayrıca, Singapur’un, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ’ye karşı Türkiye’nin yanında durmasının önemine dikkati çekti.

Singapur Parlamentosu Başkanı Tan Chuan-Jin ise ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 1865’e kadar uzandığını söyledi.

Chuan-Jin Türkiye’de bulunmaktan mutlu olduğunu ve her alanda iş birliğinin artırılması için çaba harcayacağını vurguladı.

Konuk heyet, Singapur Parlamentosu Başkanı Tan Chuan-Jin onuruna verilen öğle yemeğine katıldıktan sonra Meclisin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan bölümlerini gezdi.

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Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-Jin TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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