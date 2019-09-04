Şenyayla başarılı operasyonlarla huzura kavuştu

Teröristlerin kullandığı onlarca mağaranın imha edildiği, silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği bölgede, artık silah seslerinin yerine arı vızıltıları, koyun ve keçi sesi yankılanıyor.

Terör nedeniyle yıllarca değerlendirilemeyen bölgeye huzurun hakim olmasıyla çıkmaya başlayan besiciler ile bal üreticileri, temiz havası, su kaynakları, zengin bitki örtüsüne sahip yaylada tarım ve hayvancılık yapıyor.

Muş, Diyarbakır ve Bingöl sınırları arasında yer alan, 1993'ten bu yana terör olaylarıyla anılan Şenyayla ve Kozma Dağı, başarılı operasyonlarla terörden temizlenmesinin ardından yeniden "şen" günlerine kavuştu.

SABRİ YILDIRIM - Güvenlik güçlerinin, terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonları sayesinde huzurun hakim olduğu Muş'un Şenyayla ve Kozma Dağı bölgesi, yörede yeniden tarım ve hayvancılığın merkezi haline geldi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinden Şenyayla'ya gelen Gaffar Taş, AA muhabirine, havanın ısınmasıyla huzur ve güvenin sağlandığı yaylaya çıktığını söyledi.

Terör olayları nedeniyle bölgenin daha önce girişlere yasaklandığını anlatan Taş, şöyle konuştu:

"Hayvanlarımızı yazın Erzurum, kışın da Mardin'e götürmek zorunda kalıyorduk. Şimdi bir sıkıntı olmadığı için buraya geliyoruz. Burası artık bizim için konaklama bölgesi haline geldi. 500 küçükbaş hayvanımız var. Bundan sonra her yıl geleceğiz. Şenyayla'da huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşıyoruz."

- "Gece gündüz buradayız"

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinden gelerek arıcılık yapan Hasan Elmacı da ürettiği balı yol kenarında satarak ailesini geçindirdiğini belirtti.

Geldiği günden bu yana güvenlikle ilgili bir sıkıntı yaşamadığını, kimsenin kendisini rahatsız etmediğini vurgulayan Elmacı, "Gece gündüz buradayız. Bundan birkaç yıl önce endişe ediyorduk. Şimdi böyle bir kaygımız yok. Burası bizim geçim kaynağımız haline geldi. Çok memnunuz." diye konuştu.

Yaylacılardan Suphi Sunar ise yıllar sonra ilk kez sorun yaşamadan yaklaşık bir dönüm alanda sebze ektiğini aktardı.

Terör olayları nedeniyle 1993'ten sonra kent merkezine göç etmek zorunda kaldıklarını dile getiren Sunar, "26 yılın ardından ilk kez bu yıl bahçe ektik. Hiçbir sıkıntımız yok. Gece geç saatlere kadar ailemizle burada kalıyoruz. Kozma Dağı'nın havası, suyu çok güzel. Emekliyim, ailemle hem vakit geçiriyorum hem de kışlık sebze ihtiyacımı karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

