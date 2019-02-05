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Şenyayla bölgesinde 6 odalı sığınak bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 12:13 | Son Güncelleme

Muş İl Jandarma Komutanlığınca Şenyayla bölgesinde düzenlenen operasyonda 6 odalı sığınak bulundu.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı unsurlarca, Şenyayla bölgesinde 3 Şubat 2019 günü ‘İstihbarata Dayalı Hava Hücum Destekli Nokta Operasyonu’ icra edildiği belirtildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığınca Şenyayla bölgesinde düzenlenen operasyonda 6 odalı sığınak bulundu.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı unsurlarca, Şenyayla bölgesinde 3 Şubat 2019 günü ‘İstihbarata Dayalı Hava Hücum Destekli Nokta Operasyonu’ icra edildiği belirtildi. İcra edilen temas araması neticesinde, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca kış üslenmesinde kullanılan 6 odalı sığınak tespit edildiği ifade edilen açıklamada, “Sığınak içerisinde; 10 adet büyük tüp (9’u dolu), 1 adet boş küçük tüp, 1 adet dört gözlü ocak, 200 metre çamaşır ipi, 100 metrekare sera naylonu, 60 metrekare naylon branda, 18 adet büyük pil, örgütsel dokümanlar, çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Gücümüzün kaynağı vatan ve millet aşkıyla, zorlu kış koşullarına aldırmadan terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

Şenyayla bölgesinde 6 odalı sığınak bulundu

Şenyayla bölgesinde 6 odalı sığınak bulundu

Şenyayla bölgesinde 6 odalı sığınak bulundu

Şenyayla bölgesinde 6 odalı sığınak bulundu

Şenyayla bölgesinde 6 odalı sığınak bulundu

Şenyayla bölgesinde 6 odalı sığınak bulundu

Şenyayla bölgesinde 6 odalı sığınak bulundu

Şenyayla bölgesinde 6 odalı sığınak bulundu

Şenyayla bölgesinde 6 odalı sığınak bulundu

Şenyayla bölgesinde 6 odalı sığınak bulundu

Şenyayla bölgesinde 6 odalı sığınak bulundu

Şenyayla bölgesinde 6 odalı sığınak bulundu

Şenyayla bölgesinde 6 odalı sığınak bulundu

Şenyayla bölgesinde 6 odalı sığınak bulundu

Şenyayla bölgesinde 6 odalı sığınak bulundu

Şenyayla bölgesinde 6 odalı sığınak bulundu

Şenyayla bölgesinde 6 odalı sığınak bulundu

Şenyayla bölgesinde 6 odalı sığınak bulundu

Şenyayla bölgesinde 6 odalı sığınak bulundu

Şenyayla bölgesinde 6 odalı sığınak bulundu

Şenyayla bölgesinde 6 odalı sığınak bulundu
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