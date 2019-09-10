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Şenyayla Bölgesinde terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 13:32 | Son Güncelleme

MUŞ- Diyarbakır- Bingöl üçgeninde yer alan Şenyayla Bölgesindeki PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için karadan ve havadan operasyon başlatıldı.

Şenyayla Bölgesinde terör operasyonu

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) - MUŞ- Diyarbakır- Bingöl üçgeninde yer alan Şenyayla Bölgesindeki PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için karadan ve havadan operasyon başlatıldı.
Muş, Diyarbakır’ın Kulp ve Bingöl’ün Solhan ilçeleri sınırlarında yer alan Şenyayla Bölgesinde, terör örgütü PKK’ya yönelik geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Üç ilin sınırında yer alan Şenyayla’da bulunan Seresipi, Eskar, Kozme ve Zengök bölgelerinde barınan terörist gruplar tespit edildi. Bunun üzerine havadan yerli üretim ATAK helikopterler tarafından bölgede belirlenen noktalar vuruldu. Ardından teröristlerin etkisiz hale getirmek için karadan geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.
Bölgeye helikopterlerle indirilen özel birlikler, ormanlık alanda arama yaparak ilerlerken, operasyon bölgesi havadan da sürekli olarak helikopterler tarafından kontrol altında tutuluyor. Bölgede geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Şenyayla Bölgesinde terör operasyonuŞenyayla Bölgesinde terör operasyonu

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