Seoart, yetenek avına çıktı: SEO Bootcamp'inden başarıyla mezun olanlara iş fırsatı

Seoart şirketi, SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) konusunda kendisini geliştirmek ve sektörde yer edinmek isteyen yeni yetenekler için kapsamlı bir Bootcamp düzenliyor.

Kariyer.net girişimi olan Techcareer ortaklığıyla düzenlenen Bootcamp’te, 2016 yılından beri sektörün önde gelen internet sitelerine hizmet veren Seoart'ın kurucusu uzman isim Oktay Çomak da eğitmen olarak yer alıyor.

Online olarak 3 hafta, haftada 3 gün ve toplamda 27 saat sürecek olan bootcampi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek. Öte yandan, üstün başarı gösteren öğrenciler ise Seoart şirketinde SEO Uzmanı olarak çalışma fırsatı yakalayacak.

