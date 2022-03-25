Seoart yüzlerce kişiye ücretsiz SEO eğitimi verecek! Son başvuru tarihi belli oldu

Seoart 2016'dan beri büyük ölçekli web siteleri ve yeni girişimler ile çalışıyor. SEO meraklıları için ücretsiz olarak düzenlenecek bootcamp, canlı olarak gerçekleştirilecek. Eğitim, uzman isimler tarafından verilecek. Eğitimden başarı ile mezun olan öğrencilere sertifika verilecek. Son başvuru tarihi ise 21 Nisan 2022 olarak belirlendi. Başvurular, 'https://www.techcareer.net/bootcamp/seoart-seo/' adresinden alınacak.

BOOTCAMP'E KATILIMCI OLARAK SEÇİLMEK İÇİN BELİRLEDİĞİNİZ KRİTERLER VAR MI?

Tabii ki kampa katılacak olan adaylarımızı seçerken bazı kriterleri dikkate alıyoruz. Öncelikle adayımız yeni mezun ya da Haziran 2022'de mezun olmalı. Adayın 20 yaş üzerinde olması, maksimum 2 yıl deneyimli olması ve orta seviyede İngilizce bilmesi de bu noktada önemli. Bunun yanı sıra insani ilişkileri kuvvetli olan, ekip çalışmasına uyum sağlayan, disiplinli bir şekilde çalışmayı seven kişiler de eğitime katılabilir. Bu özellikleri taşıdığını düşünen kişiler, Bootcamp'e başvurabilir.

PEKİ BU KATILIMCILARIN SEÇİKME SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Bootcamp'e katılmak için öncelikle başvuru sürecinin tamamlanması gerekiyor. Ardından başvuran tüm adayların CV'si ön değerlendirmeye alınacak. CV'si değerlendirilen ve bu aşamayı geçen adaylara Seviye Testi gönderilecek. Bu testi başarıyla tamamlayan kişiler ise ön mülakata alınacak. Bu adımda da başarılı olan ve eğitime katılmayı arzu eden herkes kampa katılabilecek.

BOOTCAMP'DE ETKİNLİĞE AKTILACAK OLAN KİŞİLERİ NELER BEKLİYOR?

Bootcamp, 5 hafta sürecek olan ve katılımcıların SEO eğitimini almasını sağlayan bir kamp. Online olarak gerçekleştirilecek bu eğitim, alanında uzmanlaşmış eğitmenler tarafından verilecek. Bu sayede katılımcılar, SEO ile ilgili tüm detaylara hakim olma şansı yakalayacaklar. Kampın sonunda eğitimden başarı ile mezun olanlara sertifika verilecek.

BOOTCAMP NE KADAR SÜRECEK?

Eğitim, 5 hafta olmak üzere toplamda 40 saat sürecek. Kampa katılan adaylar, haftada 10 saat boyunca SEO ile ilgili kapsamlı bir eğitim maratonundan geçecek.

ADAYLAR EĞİTİMİ TAMAMLADIĞI ZAMAN NELER OLACAK?

Kampa katılan kişi, her şeyden önce SEO alanında çok kapsamlı bir eğitim almış olacak. Eğitim sonunda bir proje sunumu ile mezun olacağından dolayı bu alanda bir proje yaratma şansı elde edecek. Adaylar, hayalini kurdukları kariyerin ilk adımını atarken sektöre kendilerini geliştirmiş bir şekilde girecekler.

BOOTCAMP'E KATILAN ADAYLAR EĞİTİM SONUNDA KARİYERLERİ İLE İLGİLİ İŞ FIRSATI ELDE EDEBİLİRLER Mİ?

Eğitim sonunda belli bir başarıyı elde eden arkadaşlarımıza Seoart'ta çalışma imkanı sunabiliriz. Aday, SEO uzmanı pozisyonu için yapılan mülakatları başarıyla geçer ise iş fırsatı kazanabilir. Tabii ki bu imkanı elde etmek için katılımcının kampta istenen başarıyı elde etmesi gerekiyor

