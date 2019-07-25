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Sepaş Enerji’nin ödüllü fotoğraf yarışması sonuçlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 10:16 | Son Güncelleme

Sepaş Enerji’nin, sokağın, sokağa ait olanın, sokağı sokak yapan seslerin ve insanların enerjisinden yola çıkarak düzenlediği “Sokağın Enerjisi Fotoğraf Yarışması”nın kazananları, görkemli bir gala gecesiyle açıklandı.

Sepaş Enerji’nin ödüllü fotoğraf yarışması sonuçlandı

Sepaş Enerji’nin, sokağın, sokağa ait olanın, sokağı sokak yapan seslerin ve insanların enerjisinden yola çıkarak düzenlediği “Sokağın Enerjisi Fotoğraf Yarışması”nın kazananları, görkemli bir gala gecesiyle açıklandı. Jüri başkanlığını fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven’in yaptığı yarışmada ödül alan eserler, geceye katılanların büyük beğenisini topladı.
Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında 1,7 milyon kişiye hizmet veren Sepaş Enerji’nin, Mustafa Seven önderliğinde sokağın enerjisinde saklı kareleri fotoğraf sanatına en iyi yansıtan isimleri bulmak için düzenlediği fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. Sokağın Enerjisi Fotoğraf Yarışması’na katılan binlerce fotoğraf arasında Kocaeli’den Berna İkiz birinci, Skarya’dan İsa Cıda ikinci ve yine Sakarya’dan İhsan Korkut üçüncü oldu. Genç Objektif Kategorisinde jüri değerlendirmesinde hiçbir fotoğraf dereceye giremedi.
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Günü’nde gerçekleştirilen gala gecesine, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’de görev yapan basın mensuplarının yanı sıra, aralarında Mustafa Seven’in de bulunduğu Sokağın Enerjisi Fotoğraf Yarışması jüri üyeleri ile Sepaş Enerji’nin üst düzey yöneticileri katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, geceye katılan basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Günü’nü kutlarken, “Sepaş Enerji olarak ana faaliyet bölgelerimiz olan Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu’daki müşterilerimizin evlerine elektrik ile giriyoruz. Bu projelerle hedefimiz onların kalplerine de girmek. Bu yılki yarışmamızda jüri başkanlığını yürüten Sevgili Mustafa Seven’e ve tüm jüri üyelerimize destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Sokağın Enerjisini en iyi yansıtan fotoğrafın sahibi olan Berna İkiz, ödülünü Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz’ın elinden alırken, ikincilik ödülünün sahibi İsa Cıda ödülünü Sokağın Enerjisi Fotoğraf Yarışması Jüri Başkanı Mustafa Seven’in elinden aldı. Üçüncü olan İhsan Korkut’un’in ödülünü ise Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan takdim etti.

Sırada Gaziantep’te fotoğraf gezisi var
Sokağın Enerjisi Fotoğraf Yarışması’nın kazananları, eylül ayında Gaziantep’e giderek sokak fotoğrafçılığı gezisine katılma imkanı yakalayacak. Mustafa Seven’den birebir ders alma imkanının yanı sıra birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye bin beş yüz TL para ödülü de verilecek.

Nasıl seçildiler?
Sokağın, sokağa ait olanın, sokağı sokak yapan seslerin ve insanların enerjisinden yola çıkarak düzenlenen “Sokağın Enerjisi Fotoğraf Yarışması” kapsamında Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’den binlerce fotoğraf gönderildi. Fotoğraflarda, sokağın ve insanın birbirlerine verdiği enerjinin farklı durumları ele alındı. Gelen fotoğraflar, fotoğraf sanatçısı Mustafa Seven, foto muhabir Sebati Karakurt, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Keskin ve Sepaş Enerji çalışanı Ercüment Vurar’dan oluşan jüri tarafından incelendi. Binlerce fotoğraf arasından ilk üç belirlendi.

Sepaş Enerji’nin ödüllü fotoğraf yarışması sonuçlandı

Sepaş Enerji’nin ödüllü fotoğraf yarışması sonuçlandı

Sepaş Enerji’nin ödüllü fotoğraf yarışması sonuçlandı

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