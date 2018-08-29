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SEPAŞ, indirimli elektriği sonlandırıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 23:04 | Son Güncelleme

SAKARYA Elektrik Perakende Satış A.Ş.

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Elektrik Perakende Satış A.Ş. (SEPAŞ), indirimli hizmet verdiği tüketicilerin sözleşmelerini döviz piyasasındaki dalgalanma nedeniyle fesih edileceğini duyurdu.
SEPAŞ Enerji Hizmetleri, indirimli elektrik kullanan tüketicilerin sözleşmelerinin feshedileceğini duyurdu. Her ay 75 TL ve üzeri enerji kullanan tüketicilere indirimli hizmet veren SEPAŞ, sözleşmelerin feshi için enerji maliyetlerindeki artışı ve döviz piyasalarındaki dalgalanmayı gerekçe gösterdi. SEPAŞ müşterilerine yaptığı açıklamada, "Enerji maliyetlerindeki artış, piyasalarda oluşan likidite riski, döviz piyasasındaki dalgalanma, BOTAŞ tarafından elektrik santrallerine sağlanan doğalgaz fiyatlarındaki artış nedeniyle ve serbest tüketiciler ile kurulan indirimli elektrik sözleşmelerinin ifasının şirketimiz için aşırı derecede güçleştiğini üzülerek bildiririz" ifadelerine yer verdi.
1 Ekim tarihinde serbest tüketici sözleşmelerinin fesih edilerek tüketicilerin ulusal tarifeye bağlanacağını müşterilerine duyuran SEPAŞ, "Elektrik maliyetlerinin yeniden sürdürülebilir seviyelere gelmesini müteakip, talep etmeniz halinde tarafınıza indirimli elektrik hizmeti vermekten memnuniyet duyacağımızı belirtiriz" açıklamasında bulundu.

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