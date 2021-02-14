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Sepet sarkıtarak uyuşturucu satışına suçüstü

14.02.2021 14:15 | Son Güncelleme:
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Sepet sarkıtarak uyuşturucu satışına suçüstü

Adana’da oturduğu 4.

Adana’da oturduğu 4. kattaki evinden sepet sarkıtarak uyuşturucu satan kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir evden sepet sarkıtarak uyuşturucu madde satışının yapıldığının öğrenilmesi üzerine harekete geçti. Şahsı takibe alan alan ekipler, şüpheliyi 4. kattaki evden sepet sarkıtarak uyuşturucu satarken suçüstü yakaladı.
Evde yapılan aramada, poşet ve kutu içerisinde toplam 575,61 gram sentetik kannabinoid katkılı toz madde, uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan 143,20 gram tütün, şeffaf poşette 5,70 gram metamfetamin, 3 adet captagon, 4 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi, ruhsatsız 1 adet tabanca ve 3 adet fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 320 TL para ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.C.A. (28) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sepet sarkıtarak uyuşturucu satışına suçüstü

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