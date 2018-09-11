Sepetle uyuşturucu satışı güvenlik kamerasında

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül'de Merkez Mahallesi'ndeki boş bir binanın çatısında iple sepet sarkıtmak suretiyle uyuşturucu ticareti yapıldığı tespiti üzerine harekete geçti.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, çatıdaki şüphelileri suçüstü yakaladı. Yaşı küçük A.I, A.F. ve B.C.K. ile A.Y. ve B.E. gözaltına alındı. Yaşı küçük şüpheliler, Gaziosmanpaşa Çocuk Büro Amirliği'ne gönderildi.
Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada 20,6 gram bonzai ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 225 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.I. tutuklandı. A.Y, B.E. ve A.F'nin serbest bırakılmasına, B.C.K. hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.
Bu arada, söz konusu uyuşturucu satışı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtlarda, bir kişinin iple aşağı sarkıtılan sepete para bıraktığı, çatıdaki kişilerin önce parayı yukarı çekip sonra uyuşturucu koydukları sepeti tekrar aşağı indirdiği ve aşağıdaki kişinin de sepetten uyuşturucuyu alıp uzaklaştığı görülüyor.
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