HABER

Sepetli motosikletle TEM'de tehlikeli yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 16:46 | Son Güncelleme

KENDİ hayatlarını hiçe sayarak, sepetli motosikletle TEM'de tehlikeli yolculuk yapan 4'ü çocuk 6 kişi kameralara yakalandı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)- KENDİ hayatlarını hiçe sayarak, sepetli motosikletle TEM'de tehlikeli yolculuk yapan 4'ü çocuk 6 kişi kameralara yakalandı. Motosiklet kullanan kişi dahil kimsenin kask takmaması da dikkat çekti.

Seyrantepe Mevkii'nde kameraya yakalanan tehlikeli yolculukta, motosikleti kullanan yetişkin kişinin arkasında bir çocuğun oturduğu görülüyor. Sonradan eklenmiş olduğu anlaşılan sepette ise biri iki çocuk ön tarafta otururken, bir kadın da kucağında bir çocukla arka tarafta oturuyor.

Motosiklet sürücüsü ve yolcuların hiçbirinin kaskının olmaması ise ayrıca dikkat çekiyor.

Anadolu dağ turnası görüntülendi!Anadolu dağ turnası görüntülendi!
Kılıçdaroğlu'ndan Şile'ye ziyaretKılıçdaroğlu'ndan Şile'ye ziyaret
Bitkisel hayata giren Aslı'nın ailesinden 'ihmal' iddiasıBitkisel hayata giren Aslı'nın ailesinden 'ihmal' iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Ünlü şarkıcı Fedon'dan skandal sözler: Öyle kadınlar var ki kesilmeye layık!

Ünlü şarkıcı Fedon'dan skandal sözler: Öyle kadınlar var ki kesilmeye layık!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

İnsan seli! İstanbul'da Adalar izdihamı

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Bahçelievler'de sokak ortasında karısına kurşun yağdırdı!

Genç kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı!

FETÖ şüphelisi bayram ziyaretinde yakalandı

Bayram ziyaretinde yakalandı!

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.