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Sepp Blatter ve Platini'ye İsviçre'de yolsuzluk davası

02.11.2021 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) eski başkanı Sepp Blatter ve UEFA eski başkanı Michel Platini rüşvet ve yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle İsviçre'de dava edildi.

Sepp Blatter ve Platini'ye İsviçre'de yolsuzluk davası

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) eski başkanı Sepp Blatter ve UEFA eski başkanı Michel Platini rüşvet ve yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle İsviçre'de dava edildi.

İsviçreli savcılar, Blatter'ın 2011 yılında, hukuka aykırı bir şekilde Platini'ye 2 milyon İsviçre frangı (yaklaşık 2,19 milyon dolar) değerinde bir para transfersayarladığını söylüyor.

Bu ödemenin FIFA'yı zarara uğrattığı ve Platini'ye haksız kazanç sağladığı belirtiliyor.

Blatter ve Platini'nin davası İsviçre Bellinzona'daki mahkemede görülecek.

Soruşturma, Eylül 2015'te açıldı ve iki başkan da futboldan men edildi.

Bu gelişmeler Blatter'ın 17 senelik FIFA başkanlığı görevini bitirmiş ve ardından UEFA başkanı Platini'nin onun yerini alma çabaları sona ermişti.

85 yaşındak iBlatter ve 66 yaşındaki Platini ise haklarında yapılan suçlamaları reddetmişti.

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