Sepsis ne demek? Sepsis kriterleri nelerdir?

Sepsis hayati tehlikeye sahip medikal bir durumdur. Oldukça tehlikeli olabilen sepsis enfeksiyona neden olan bakterilerin kana karışması ile vücuttaki bağışıklık sisteminin bu bakterilere karşı bir savunma tepkisi göstermesi ile meydana gelir. Sepsis Nedir? Sepsis, az bilinmesine karşın çok yaygın bir sağlık problemidir. Her gün dünyanın dört bir yanından sepsis vakaları bildirilmektedir ve kanserin dahi önüne geçebilecek büyüklükte bir tıbbi aciliyettir. Bunun sebebi mortalitesinin yüksek yani sağ kalım oranı düşük bir hastalık olmasıdır. En doğru sepsis tanımı şu şekilde yapılabilir: Sepsis, vücudun bağışıklık sisteminin oluşan herhangi bir enfeksiyona verdiği aşırı tepkidir. Vücudun her noktasında bulunan veya gelişen enfeksiyon sepsise dönüşebilir. Vücudun bağışıklık sistemi elemanları bu ani ve aşırı tepkiyle beraber sadece enfeksiyon etkenlerine değil aynı zamanda vücudun kendi hücrelerine de saldırır. Bu tepkinin aşırılığı organlarda hasara, hücre ölümlerine hatta organ yetmezliklerine dahi yol açabilir. Sepsis yanıtının şiddeti yükseldikçe dokulara verdiği hasar da artış gösterir. Çocuklar enfeksiyona açık vücutları ve gelişimini tamamlamamış olan bağışıklık sistemleri sebebiyle sepsis açısından büyük risk altındadır.

Kimler Sepsis Riski Altındadır? Bazı insanların sepsis hastalığına yakalanma olasılığı diğerlerine göre daha fazladır. Sepsise yakalanma riski enfeksiyon geliştirme riskiyle doğru orantılıdır. Sepsis riski diğerlerine göre daha yüksek olan kişiler: Yoğun bakım ünitesinde bulunan hastalar

Bakteriyemi geçiren yani kanlarında bakteri izlenen kişiler

Bağışıklık sistemi baskılanan kişiler

Diyabet hastaları

Pnömoni yani zatürre geçirmiş veya geçiren kişiler

KOAH, siroz gibi kronik hastalığa sahip olanlar

Prematüreler ve yenidoğanlar

Son zamanlarda ameliyat geçirmiş kişiler

Organ nakli yapılmış kişiler

65 yaş üstü kişiler Sepsis Kriterleri Nelerdir? Bakteriler, mantarlar, virüsler sepsise yol açabilir. Bir kişide sepsis olduğunun tespit edilebilmesi için bazı kriterler göz önünde bulundurulur. Sepsis kriterlerine her zaman bilinen veya kanıtlanmış enfeksiyonun eşlik etmesi gereklidir. Sepsis için gerekli tanı kriterleri şöyledir: Ateşin 38°C üstünde veya 36°C altında olması

Nabzın 90’ın üstünde olması

Solunum sayısının dakikada 20’nin üzerinde olması

Bilinç durumunda değişiklik

Kan değerlerinde lökosit sayısında artış

Vücutta belirgin ödem

Diyabeti olmayan kişilerde hiperglisemi görülmesi

CRP yani vücutta enfeksiyon varlığının belirteci de sayılabilecek protein değerinin artışı

Tansiyon düşüklüğü Sepsis Belirtileri Nelerdir? Peki sepsis geçiriyor olabileceğinizi nasıl anlarsınız? Bunu anlamanıza yardımcı olabilecek birkaç yöntem vardır. Sepsis hastalığı geçiren insanlarda görülen belirtiler şunlardır: Ateş

Halsizlik

Mide bulantısı

Kusma

Baş ağrısı

Öksürük

Artmış ve zayıflamış nabız

Kadınlarda vajinal akıntı

İdrara sık sık çıkma şikayeti

Bilinç durumu bulanıklaşabilir Sepsis Nasıl Önlenir? Sepsis hastalığına yol açabilecek birçok durum vardır. Örneğin ortak alan kullanımı, hijyenik olmayan yerlerden yiyecek yemek, toz toprak içeren ortamlarda bulunmak veya hastane ortamı sepsise davet çıkarabilir. Aynı zamanda vücutta bulunan açık yaralar iç organlarımızı dışarıya bağlayan kapılar gibidir ve enfekte olmaya oldukça açıktırlar. Enfeksiyonu önlemek için yapılacak her çaba sepsisi de önlemeye yardımcı olacaktır. Peki bu çabalar nelerdir? Listelemek gerekirse: