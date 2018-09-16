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Sepsise bisiklet turuyla dikkat çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 12:20 | Son Güncelleme

TYBD, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Bisikletliler Derneği iş birliğinde, Dünya Sepsis Günü dolayısıyla "Yaşamı değil 'sepsis'i frenle" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi - İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: - "İnsanlar bedenlerine iyi bakmalılar. Bunun da en önemli yolu beslenmeye dikkat etmek ve hareketli olmak. Özellikle genç yaşta hareket alışkanlığı olursa bu yaşlılıkta da insanların daha dinç kalmasını sağlar" - TYBD Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel: - "Ya antibiyotiğe bilinç gelişecek ya direnç gelişecek. Biz antibiyotiğe bilinç gelişmesi taraftarıyız. Asla gereksiz antibiyotik kullanılmayacak"

İSTANBUL (AA) - Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD), İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Bisikletliler Derneği iş birliğinde, Dünya Sepsis Günü dolayısıyla "Yaşamı değil 'sepsis'i frenle" sloganıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

Kalamış Atatürk Parkı'nda yaklaşık 500 bisikletli, sepsiste farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen tur için bir araya geldi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumdaki en büyük risklerden birinin kilo ve obezite olduğunu belirterek, toplumun farkındalığını arttırmak amacıyla böyle bir etkinliğe katıldıklarını söyledi.

Memişoğlu, hastalanmadan sağlığı korumanın insanların en büyük hedeflerinden birisi olması gerektiğini vurgulayarak, "İnsanlar bedenlerine iyi bakmalılar. Bunun da en önemli yolu beslenmeye dikkat etmek ve hareketli olmak. Özellikle genç yaşta hareket alışkanlığı olursa bu yaşlılıkta da insanların daha dinç kalmasını sağlar." dedi.

Yaşlıların da bu sporu yapabileceğini aktaran Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Günlük yaşantımızda da bisiklet, işe giderken ulaşım aracı olarak kullanacağımız bir araç. Bu konuda devlet politikası olarak da bisiklet kullanımının daha çok yaygınlaştırılması konusunda bir çalışma var. Bunun halk sağlığı açısından da çok önemli olduğunu düşündüğümüz için de bu faaliyet katıldık. Herkese bisiklet kullanmasını ve kendi sağlığının değerini bilmesini öneriyoruz."

TYBD Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel de dernek olarak Türkiye'de sepsis farkındalığını artırmak için çok ciddi kampanyalar düzenlediklerinin altını çizdi.

13 Eylül'ün Dünya Sepsis Günü olduğunu hatırlatan Cinel, şöyle konuştu:

"İnsanlara şu üç şeyi öğretmemiz gerekiyor. Birincisi el hijyeninin çok önemli olduğunu yaymamız gerekiyor. İkincisi antibiyotik direnci. Ya antibiyotiğe bilinç gelişecek ya direnç gelişecek. Biz antibiyotiğe bilinç gelişmesi taraftarıyız. Asla gereksiz antibiyotik kullanılmayacak. Üçüncü noktamız organ fonksiyonlarını korumamız, organ rezervlerimizi artırmamız gerekiyor. Bisikletli yaşam, obezitenin önüne geçen yürüyüş, bunlarla birlikte biz çok daha uzun yıllar daha sağlıklı yaşayabiliriz. Bunlar eksik olduğu zaman enfeksiyonların üzerine sepsis çok kolaylıkla biniyor."

Konuşmaların ardından 7'den 70'e yaklaşık 500 kişi Bostancı Sahili'ne kadar pedal çevirdi.

Ayrıca etkinlikte vatandaşlara, sepsis hastalığını tanıtan, korunma yolları ve tedavi yöntemlerini içeren bilgilerin bulunduğu broşürler dağıtıldı.

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