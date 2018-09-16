Sepsise bisiklet turuyla dikkat çektiler

İSTANBUL (AA) - Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD), İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Bisikletliler Derneği iş birliğinde, Dünya Sepsis Günü dolayısıyla "Yaşamı değil 'sepsis'i frenle" sloganıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

Kalamış Atatürk Parkı'nda yaklaşık 500 bisikletli, sepsiste farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen tur için bir araya geldi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumdaki en büyük risklerden birinin kilo ve obezite olduğunu belirterek, toplumun farkındalığını arttırmak amacıyla böyle bir etkinliğe katıldıklarını söyledi.

Memişoğlu, hastalanmadan sağlığı korumanın insanların en büyük hedeflerinden birisi olması gerektiğini vurgulayarak, "İnsanlar bedenlerine iyi bakmalılar. Bunun da en önemli yolu beslenmeye dikkat etmek ve hareketli olmak. Özellikle genç yaşta hareket alışkanlığı olursa bu yaşlılıkta da insanların daha dinç kalmasını sağlar." dedi.

Yaşlıların da bu sporu yapabileceğini aktaran Memişoğlu, şöyle devam etti: