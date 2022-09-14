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Sepsisin ilk belirtilerine dikkat! İhmal etmek ölüme yol açabilir

14.09.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalıkların daha fazla ilerlemesini ve geri dönülmez sonuçlara yol açmasını önlemek için ilk gösterdiği belirtilere dikkat etmek gerekiyor. Sepsis hastalığı da çok ciddi sonuçlara yol açabilen hastalıklar arasında bulunuyor. Sepsisin belirtileri diğer hastalıklar ile kolayca karıştırılabiliyor.

Sepsisin ilk belirtilerine dikkat! İhmal etmek ölüme yol açabilir

Vücutta gelişen enfeksiyonlar sepsisin oluşmasına neden olabiliyor. Sepsis genellikle zatürre, mide ve bağırsak gibi sindirim sistemi organlarının enfeksiyonu, böbrek, mesane ve üriner sistemin diğer kısımlarının enfeksiyonu veya bakteremi adı verilen kan dolaşım sisteminin enfeksiyonu nedeniyle ortaya çıkıyor. Sepsisin erken dönemde tespit edilmemesi ve dolayısıyla tedavi edilememesi durumunda septik şok tablosu meydana gelerek hastalık ölümle sonuçlanabilir

SEPSİS BELİRTİLERİ

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Geçirilen ağır enfeksiyonlarda sepsisin belirtileri çok net olmayabilir. Bu nedenle sepsisin enfeksiyona bağlı olarak görülen farklı semptomlarla karıştırılabilmesi mümkündür. Tanısı konulmuş veya konulmamış her türlü enfeksiyon, sepsis tablosunun gelişimi için olasılık arz eder. Sepsis, ağır sepsis ve septik şok şeklinde üç farklı aşaması olan sepsisin en yaygın görülen belirtileri şunlardır:

  • Ateşin 38 derecenin üzerinde seyretmesi
  • Kalp atış hızının dakikada 90 atışın üzerinde olması
  • Solunum hızının dakikada 20 soluğun üzerinde olması
  • Üşüme, ürperme ve titreme
  • Nefes darlığı

DİĞER YAYGIN GÖRÜLEN SEPSİS BELİRTİLERİ

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  • İdrara çıkışın azalması, idrar yaparken yanma ve acı hissetme
  • Solgun renkli, rengi değişmiş veya beneklenmiş cilt görünümü
  • Zihin bulanıklığı ve bilişsel fonksiyonlarda azalma
  • Kandaki trombosit seviyelerinde düşüklük
  • Solunum fonksiyonlarının bozulması ve nefes darlığı
  • Kalp ritminin bozulması
  • Vücut ısısının düşmesi (hipotermi)
  • Aşırı kilo kaybı

SEPSİS NEDENLERİ NEDİR? KİMLER RİSK ALTINDADIR?

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Özellikle yaşlı bireylerde sepsise yakalanma olasılığı çok daha yüksektir. Geçirilen cerrahi operasyonlar sonrasında vücutta oluşan yaralar, sepsisin risk faktörleri arasında yer alır. Bunların yanı sıra gereksiz antibiyotik kullanımı, antibiyotiklerin yarıda bırakılması gibi nedenlere bağlı olarak bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesi, enfeksiyonların kontrol altına alınmasının önünde engel teşkil ettiğinden sepsise yakalanma riskini arttırır.

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Bazı hastalıkların tedavisinde veya organ nakli gibi durumlarda vücudun nakledilen organı kabul etmesi amacıyla kullanılan immün sistemi baskılayıcı ilaçlar da bağışıklık sistemini zayıflattığından enfeksiyonların sepsise yol açmasını kolaylaştırmaktadır. 1 yaş altı çocuklar, hamile kadınlar, kronik hastalığı bulunan kişiler ve yaşlı bireyler sepsis açısından risk grubunda yer almakta olup bu bireylerin en küçük enfeksiyonları dahi önemseyerek derhal bir sağlık kuruluşuna başvurması ve gerekli tanı testlerini yaptırması gerekmektedir.

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