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Sepsisle Mücadelede ‘Akıllı Yama’ Teknolojisi

08.07.2019 22:19 | Son Güncelleme

Halk arasında kan zehirlenmesi olarak bilinen ve her yıl milyonlarca insanı etkileyen sepsisin teşhisi için giyilebilir teknoloji devrede. PSE adı verilen yeni bir gözlem monitörüyle, ‘’sessiz katil’’ harekete geçmeden tespit edilebilecek

Sepsisle Mücadelede ‘Akıllı Yama’ Teknolojisi

Halk arasında kan zehirlenmesi olarak bilinen ve her yıl milyonlarca insanı etkileyen sepsisin teşhisi için giyilebilir teknoloji devrede. PSE adı verilen yeni bir gözlem monitörüyle, ‘’sessiz katil’’ harekete geçmeden tespit edilebilecek.

Septisemi, vücudun herhangi bir yerinde, akciğer enfeksiyonu veya deri üstündeki bir yarada oluşan bakteriyel bir enfeksiyonun kan dolaşımına girmesiyle ortaya çıkan ve az bilinen bir hastalık. Sepsisse, enfeksiyona karşı vücudun verdiği mücadelenin aşırılaşması ve organlara zarar vermesiyle ortaya çıkıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’ne kadar her yıl 6 milyon insan sepsis nedeniyle yaşamını yitiriyor. Sepsis özellikle hastane enfeksiyonlarına bağlı olarak yatan hastalarda ortaya çıkıyor. Organların iflasına kadar ilerleyebilen sepsis teşhisindeyse bugüne kadar kesin bir test ya da tahlil geliştirilebilmiş değil.

İngiltere’de geliştirilen giyilebilir bir teknolojiyse hastanelerde bu durumu değiştirebilir. Hasta Durum Makinesi (PSE) adı verilen bir akıllı yama sayesinde hastaların hayati değerleri sürekli ve otomatik olarak takip ediliyor ve eş zamanlı değerlendiriliyor. PSE, hastanın durumunda olumsuz bir değişiklik kaydettiği anda doktorları uyarıyor ve erken müdahale sağlıyor.

Akıllı yamayı geliştiren bilim adamları, hasta bakıcıların, hemşirelerin ve doktorların yoğun iş yükü nedeniyle hastaları dakika dakika takip edemediğine, ancak bu teknoloji sayesinde sepsisle mücadele edilebileceğine dikkat çekiyor.

PSE, teşhis sonrası hastanın tedaviye verdiği yanıtı da gözlemleyip, kaydediyor. Böylelikle tıbbi müdahale ve hasta güvenliğinde önemli ilerlemeler sağlanıyor.

Birmingham Üniversitesi Kadın ve Çocuk Hastanesi’nde ilk olarak denenen PSE, Avrupa ülkelerinde, Avustralya ve Hindistan’da kullanılmaya başlandı.

ABD’deki hastaneler de PSE kullanımına başlanması için çalışmalara başladı. Şimdilik sadece New York’taki Northwell Hastanesi’nde doğum sırasında annelerin durumunu gözlemleyen bir araştırmada kullanılıyor. Lohusa humması olarak bilinen ateş, yeni doğan sepsisinin erken göstergesi olarak biliniyor.

Sepsis, yüksek ya da düşük ateş, titreme, hızlı nefes alıp verme, çarpıntı ve şuur bozukluğu ile kendini gösteriyor.

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