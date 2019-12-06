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Septik şok geçiren hastaya helikopter ambulans ile sevk

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 16:55 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde septik şok geçiren bir hasta helikopter ambulans ile İstanbul’a sevk edildi.Edremit Devlet Hastanesi İkinci Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde septik şok tanısı ile yatmakta olan M.A.A.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde septik şok geçiren bir hasta helikopter ambulans ile İstanbul’a sevk edildi.
Edremit Devlet Hastanesi İkinci Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde septik şok tanısı ile yatmakta olan M.A.A. (69) adlı hasta için 3. Basamak yoğun bakım ihtiyacı oluşması nedeniyle 112 Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi’ne sevk talebinde bulunuldu. Hastanın ileri tetkik ve tedavilerinin hızlı bir şekilde sağlanması için İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversite Hastanesi’nde hastaya 112 Komuta Kontrol Merkezi ve İstanbul 112 nakil biriminin gayretleriyle yer bulundu. 112 Komuta Kontrol Merkezi hastanın hızlı bir şekilde tedavisinin sürdürülmesi için zaman kaybetmeksizin Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon ile iletişime geçti. Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi tarafından hasta için helikopter ambulans Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Koca Seyit Havalimanına sevk edildi. Septik şok tanısı konulan hastanın Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansı ile İstanbul’a nakli gerçekleşti.

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