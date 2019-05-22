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"Şer ittifakı inanın şerbete batırılmış zehir misali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 22:55 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın: - "Cumhur İttifakı'nın kazandığı yerlerle ilgili dış basında hiçbir tane güzel bir şey duydunuz mu? Amerika'nın, Avrupa Birliğinin, NATO'nun bir tebriğini duydunuz mu? Yunan basınının bir teşekkürünü duydunuz mu? Halbuki İstanbul'da ilçelerin kahir ekseriyetini Cumhur İttifakı aldı. Ankara'da ilçelerin kahir ekseriyetini Cumhur İttifakı aldı ama çıt yok, tebrik, teşekkür, takdir yok ama Ekrem İmamoğlu'nun türlü hileye rağmen 'ille de mazbata mazbata' diye ağlayıp birkaç günlüğüne başkan ilan edilmesiyle dünya ayağa kalktı" - "Ekrem İmamoğlu'nun NATO'yla Amerika'yla Avrupa Birliğiyle Yunanistan'la ne bağlantısı olabilir? Buna dikkatlerinizi çekiyorum, sorgulamanızı istiyorum. Şer ittifakı inanın şerbete batırılmış zehir misali, Allah korusun dağda, mağarada yok edilen terörü şehirlere taşıma projesidir"

İSTANBUL (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "Ekrem İmamoğlu'nun türlü hileye rağmen 'ille de mazbata mazbata' diye ağlayıp birkaç günlüğüne başkan ilan edilmesiyle dünya ayağa kalktı. Ekrem İmamoğlu'nun NATO'yla Amerika'yla Avrupa Birliğiyle Yunanistan'la ne bağlantısı olabilir? Buna dikkatlerinizi çekiyorum, sorgulamanızı istiyorum. Şer ittifakı inanın şerbete batırılmış zehir misali, Allah korusun dağda, mağarada yok edilen terörü şehirlere taşıma projesidir." dedi.

Aydın, Erzurumluların katılımıyla gerçekleştirilen İspir Koç Köyü Derneği'nin iftarına katıldı.

Sultanbeyli'deki dernek binasında verilen iftarda konuşan Aydın, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sadece belediye başkanlığı seçimi olmadığını söyledi.

Aydın, "Ülkemiz bir taraftan Allah'a şükür bütün badireleri atlatarak bazı mesafeleri katederken, maalesef düşmanlarımızın da iştahını kabartmaktadır." ifadesini kullandı.

TBMM'de bir taraftan Erzurum'u, diğer taraftan NATO Parlamentosu, Avrupa Karma Parlamentosu ve Avrupa Güvenlik İş Birliği Parlamentosu'nda Türkiye'yi temsil ettiğini anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Benim dışarıda edindiğim tecrübeler inanın uykularımı kaçırıyor. Hainin başı tek değil. İnanın oralarda şunu net şekilde görüyorsunuz; bu yüce necip Türk milletinin kendinden başka dostu, güvencesi yok. Dolayısıyla Erzurumlunun ifadesiyle 'Bize bize kurban, el bize kurban olmak zorunda.' Genel düsturumuz bu olmak zorunda.

Bizi bir kaşık suda boğmayı bekleyen, tökezlememizi isteyen, dizlerimizin üzerine çöktüğümüz an sırtlanlar gibi sırtımıza çuvallanmayı bekleyen bir sürü hain bedhahlarımız var."

- "Kardeş katlini neredeyse bize hakim kıldılar"

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde, "Dahili ve harici bedhahların olacaktır." dediğini hatırlatan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyaseten partinin başındakileri değiştirmeye çalıştılar. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na da yaptılar. Bir soruşturma açma üzerinden, MİT üzerinden... Sayın Genel Başkanımıza yaptılar, olmadı. Tuttular rakip parti kurdurdular. En son sizin vergilerinizle, paralarınızla alınan uçaklarla Ankara ve İstanbul semalarından bomba yağdırdılar. Yani Türkiye üzerinde hesabı olanlar hiçbirimizin düşünemeyeceği kardeş katlini neredeyse bize hakim kıldılar. Onu da beceremediler. O da yetmedi, bu sefer yeni bir planla ne yaptılar? Ülkeyi ekonomik bir cendereye almaya çalıştılar."

Bugün yeni bir plan ve projenin eşiğine gelindiğini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

eşiğindeyiz. Bu projeyi hayata geçirmek isteyenler sandıkta her türlü hile ve desiseyi kurguladı. Bunu ilçelerde pek beceremediler, muhtarlıklara hiç bakmadılar. Ama bir yere kenetlendiler, çok zekice yaptılar. Maalesef, şeytani bir akılla yaptılar. Sadece büyükşehir belediye başkanlıklarına odaklandılar. Düşünebiliyor musunuz 60 binin üzerindeki sandık görevlisinin 20 bini bu şartlara haiz değil. Bunu çok net bir şekilde hileyle hurdayla bizi de uyutarak bir taraftan 'Zaten Binali Yıldırım kazanmış ya evde otursun, yatsın, uzansın, Cumhur İttifakı'nın çalışmasına gerek yok, zaten kazanmışlar.' dediler ve maalesef kendileri el altından her türlü hile ve desiseyle İstanbul'u da hesaba katarak büyükşehri yok etmeye çalıştılar.

Cumhur İttifakı'nın kazandığı yerlerle ilgili dış basında hiçbir tane güzel bir şey duydunuz mu? Amerika'nın, Avrupa Birliğinin, NATO'nun bir tebriğini duydunuz mu? Yunan basınının bir teşekkürünü duydunuz mu? Halbuki İstanbul'da ilçelerin kahir ekseriyetini Cumhur İttifakı aldı. Ankara'da ilçelerin kahir ekseriyetini Cumhur İttifakı aldı ama çıt yok, tebrik, teşekkür, takdir yok ama Ekrem İmamoğlu'nun türlü hileye rağmen 'ille de mazbata mazbata' diye ağlayıp birkaç günlüğüne başkan ilan edilmesiyle dünya ayağa kalktı. Ekrem İmamoğlu'nun NATO'yla Amerika'yla Avrupa Birliğiyle Yunanistan'la ne bağlantısı olabilir? Buna dikkatlerinizi çekiyorum, sorgulamanızı istiyorum. Şer ittifakı inanın şerbete batırılmış zehir misali, Allah korusun dağda, mağarada yok edilen terörü şehirlere taşıma projesidir."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, terör örgütü PKK'nın son yıllarda gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde can çekiştiğini ifade ederek, "Bu PKK'lıları, kravatlı, ceketli, elbiseli, şehirdeki kazandıkları, büyükşehir belediyelerine sokmayalım. 23 Haziran'da Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı'nın tekrar her şeye rağmen, içerideki, dışarıdaki hain pusulara rağmen büyük bir zaferle çıkacağına canı gönülden inanıyorum." dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Ağırman, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, MHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Abdullah Çınar, Erzurum İspir Pazaryolu Dernekler Birliği Hayati Korkmaz, İspir Koç Köyü Derneği Başkanı Yusuf Özdemir de programda selamlama konuşması yaptı.

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Erzurumlular iftar İspir Koç Köyü Derneği MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın

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