HABER

"Şer odaklarına 31 Mart akşamı güzel bir ders vereceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 00:05 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Yeni Zelanda'daki Müslüman kardeşlerimizi camide şehit eden o hain bile Türkiye'yi diline dolamış. İnşallah 31 Mart'ta vereceğimiz oylarla, o güçlü destekle o haine ve hainin destekçisi İslam ve Türk düşmanlarına en güzel dersi hep birlikte vereceğiz" - "Bizlerin birliğini, kardeşliğini bozmak isteyenlere, nifak odaklarına, şer cephelerine hiçbir zaman Rabbim fırsat vermesin"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yeni Zelanda'daki Müslüman kardeşlerimizi camide şehit eden o hain bile Türkiye'yi diline dolamış. İnşallah 31 Mart'ta vereceğimiz oylarla, o güçlü destekle o haine ve hainin destekçisi İslam ve Türk düşmanlarına en güzel dersi hep birlikte vereceğiz." dedi.

Kasapoğlu, Hacılar beldesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlerin olduğunu, ülkenin kalkınmasını, ilerlemesini istemeyenlerin olduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bunlara inat 31 Mart akşamına kadar çok çalışacağız. Şer odaklarına 31 Mart akşamı güzel bir ders vereceğiz inşallah. Ciddi bir Osmanlı tokadı atacağız inşallah. 6 günümüz var. 6 gün boyunca çok çalışacağız. Bir hafta daha çalışacağız. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Gönlümüzü herkese açacağız. Gönüller kuracağız. Millete efendi değil, güçlü bir destekle başkanımızı seçeceğiz. Ülkemizin düşmanları her yerde var. Yeni Zelanda'daki Müslüman kardeşlerimizi camide şehit eden o hain bile Türkiye'yi diline dolamış. İnşallah 31 Mart'ta vereceğimiz oylarla, o güçlü destekle o haine ve hainin destekçisi İslam ve Türk düşmanlarına en güzel dersi hep birlikte vereceğiz."

Kasapoğlu, daha sonra Karakeçili ilçesinde düzenlenen mitinge de katıldı.

Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada ise Karakeçili insanının yiğitliğini, mertliğini tüm dünyanın bildiğini söyledi.

AK Parti'nin kadrolarının millete efendi değil hizmetkar olmak için görevlere geldiğini belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah hizmetkar olma anlayışıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ve belediyeler olarak gece gündüz demeden, dur durak bilmeden üretmeye, taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Gençlerimizin, kadınlarımızın ve yarınlarımızın ihtiyacı neyi gerektiriyorsa onu yapacağız inşallah. Türkiye her zaman birileri için engel olmuştur, tehdit olmuştur şer odakları için. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu onların hiçbir zaman hoşuna gitmedi. Her zaman onu tökezletmeye, durdurmaya, engellemeye ve yok etmeye çalıştılar. Ancak bu aziz, mert ve asil millet her zaman milli iradenin yanında yer aldı."

Bakan Kasapoğlu, belediye seçimlerinin yanında daha da önemli bir mesaj vereceklerini ifade etti.

Tüm şer odaklarına 31 Mart'ta cevap vereceklerini dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Biz 'dünya 5'ten büyüktür' diyeceğiz. Yine 'bu bayrak inmez, bu ezan dinmez' diyeceğiz. 31 Mart'ta vereceğimiz oylarla ne kadar güçlü bir destek verirsek bu söylemlerimizi tüm dünya o kadar güçlü duyacak. İşte bu yüzden 31 Mart gününe kadar dur durak bilmeden çalışmamız lazım. 31 Mart gününe kadar bu desteğimizi dünyaya ve şer odaklarına karşı bu duruşumuzu güçlü haykırmak için çok çalışmamız lazım. Bu güçlü yürüyüşü, güçlü bir seda ile 31 Mart günü tüm dünyaya, milli iradeden yana olan ve şer cephelere karşı olan duruşunuzu gür bir nida ile haykırmaya var mısınız? Bizlerin birliğini, kardeşliğini bozmak isteyenlere, nifak odaklarına, şer cephelerine hiçbir zaman Rabbim fırsat vermesin."

Mel B'den bomba itiraf: Geri Halliwell'le tek gecelik... Mel B'den bomba itiraf: Geri Halliwell'le tek gecelik...
Silivri'de otomobil alev alev yandıSilivri'de otomobil alev alev yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladıCumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakan Kasapoğlu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu kırıkkale

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da tehlikeli gerilim! AK Parti ve İYİ Partililer...

Adıyaman'da tehlikeli gerilim! AK Parti ve İYİ Partililer...

Denizli'deki Gazi Paşa Mektebi kül oldu

Tarihi okul kül oldu

Denizli Acıpayam'da 3.8 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli! Yarın tatil

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.