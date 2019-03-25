Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yeni Zelanda'daki Müslüman kardeşlerimizi camide şehit eden o hain bile Türkiye'yi diline dolamış. İnşallah 31 Mart'ta vereceğimiz oylarla, o güçlü destekle o haine ve hainin destekçisi İslam ve Türk düşmanlarına en güzel dersi hep birlikte vereceğiz." dedi.

Kasapoğlu, Hacılar beldesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'ye diz çöktürmek isteyenlerin olduğunu, ülkenin kalkınmasını, ilerlemesini istemeyenlerin olduğunu söyledi.

Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bunlara inat 31 Mart akşamına kadar çok çalışacağız. Şer odaklarına 31 Mart akşamı güzel bir ders vereceğiz inşallah. Ciddi bir Osmanlı tokadı atacağız inşallah. 6 günümüz var. 6 gün boyunca çok çalışacağız. Bir hafta daha çalışacağız. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Gönlümüzü herkese açacağız. Gönüller kuracağız. Millete efendi değil, güçlü bir destekle başkanımızı seçeceğiz. Ülkemizin düşmanları her yerde var. Yeni Zelanda'daki Müslüman kardeşlerimizi camide şehit eden o hain bile Türkiye'yi diline dolamış. İnşallah 31 Mart'ta vereceğimiz oylarla, o güçlü destekle o haine ve hainin destekçisi İslam ve Türk düşmanlarına en güzel dersi hep birlikte vereceğiz."