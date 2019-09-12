"Şer odaklarının hedefi, Erdoğan'ı siyaset sahnesinden uzaklaştırmak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Şu anda muhalefetin ve aynı yönde düşünen bu ülke üzerinde hesabı olan şer odaklarının tek hedefi, AK Parti'den bir yonga koparmak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı siyaset sahnesinden uzaklaştırmak." dedi.

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde partililerle bir araya gelen Turhan, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, dünyadaki diğer partiler arasında en iyi teşkilatlanmaya sahip olduğunu aktardı.

Turhan, AK Parti'nin üstlendiği misyonun önemini herkesin daha iyi bilmesi gerektiğini dile getirerek, "Bizi tehdit eden ve bu ülke üzerinde hesabı olan birçok devlet var. Birçok düşmanımız ve onların yerli işbirlikçileri var. Onların kullandıkları terör örgütleri, onlarla işbirliği içinde olan siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri var. Bu durumu çok iyi analiz ve tahlil edip, teşhisi koyup davamıza daha sıkı sarılmamız lazım." diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti devleti, AK Parti iktidardan düştüğünde bölünme sıkıntısıyla karşı karşıya kalabilir." ifadesini kullanan Turhan, şöyle devam etti: