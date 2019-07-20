HABER

Sera atıklarını ateşe verdiler

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 12:35 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, ilçe belediyesinin sera atıklarının çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için yaptığı protokol kapsamında toplanan atıklar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

Sera atıklarını ateşe verdiler

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Demre ilçesinde, ilçe belediyesinin sera atıklarının çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi için yaptığı protokol kapsamında toplanan atıklar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi.
Demre'de bertaraf edilmesi için Demre Çayı kenarına kuruması için bırakılan sera atıkları, saat 04.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Demre- Beymelek arasındaki köprünün altındaki yangın, iki noktada aynı anda başladı. 12 Temmuz'dan bu yana atıkları öğüten iş makinelerinin yakınında çıkan yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait iki itfaiye aracı, bir su tankeri ve iş makinalarıyla müdahale edildi. Yangın 07.30'da kontrol altına alınarak söndürüldü.
Demre Belediye Başkanı İYİ Partili Okan Kocakaya, yangında kasıt olduğunu iddia etti. Sera atıklarının Demre'de kronik bir sorun olduğunu, her yaz yakıldığını ve bunun çevre kirliliğine yol açtığını kaydeden Başkan Kocakaya, atıkların enerjiye dönüştürülmesi için bir firmayla protokol imzaladıklarını, bu kapsamda kurutulan atıkların öğütülerek enerji santrallerine gönderildiğini belirtti. Demre'de ilk defa vatandaşların bu yazı duman altı olmadan, karbonmonoksit gazı solumandan geçirmelerini sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Kocakaya, "Yaylakaya, Küçük Kum, Alakent, Beymelek ve Köşkerler mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımız, koabondioksit solumadan, geceleri evlerinin pencerelerini kapatmadan bir yaz geçirecekti. Ama dün gece cahil, vicdansız ve kendini bilmez kişi veya kişiler bunu Demrelilere çok gördü. Kurumaya bırakılan ve öğütülmeyi bekleyen atıkları ateşe verdi. Yangında kesinlikle kasıt var. Atıklar 12 Temmuz'dan bu yana öğütülerek, TIR'larla enerji santrallerine gönderiliyordu. Sorumluların bulunması için şikayette bulunduk" dedi.

FOTOĞRAFLI

Sera atıklarını ateşe verdilerSera atıklarını ateşe verdilerSera atıklarını ateşe verdilerSera atıklarını ateşe verdiler

Büyük ilgi görüyor! Yetenekleri görenleri şaşırtıyorBüyük ilgi görüyor! Yetenekleri görenleri şaşırtıyor
Rus mayın tarama gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus mayın tarama gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Arkadaşını öldüren sanık: Birlikte Amerika'ya gitme hayalimiz vardıArkadaşını öldüren sanık: Birlikte Amerika'ya gitme hayalimiz vardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Mini şortuyla sosyal medyayı salladı

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkentte feci kaza! 1 ölü

Başkentte feci kaza! 1 ölü

Adana’da düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan iki çocuktan biri öldü

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

İş yerinde cinsel istismar! İğrençlik görüntülerle ortaya çıktı

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

Kayınbabası kullanıyordu... Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi

Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.