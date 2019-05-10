Sera Gölü bataklığa döndü

Selay SAYKAL- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, azalan yağışlar ve hidroelektrik santralinin (HES) su tutması nedeniyle suyun çekildiği tabiat parkı Sera Gölü, bataklığa dönüştü. Dere yatağına atılan çöplerin biriktiği gölde oluşan kirlilik, tepki çekti.

Akçaabat ilçesinde, 1950 yılında meydana gelen heyelanın ardından oluşan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan tabiat parkı Sera Gölü, azalan yağışlar ve hidroelektrik santralinin su tutması nedeniyle bataklığa dönüştü. Yüzeyinin büyük bir bölümü balçıkla kaplanan ve dere yatağına atılan çöplerin biriktiği gölde kirlilik oluştu, sivrisinekler üremeye başladı. Doğal güzelliğiyle öne çıkan gölü görmek için gelen yerli ve yabancı turistler, manzarayı görünce şaşkınlık yaşadı.

'KENTE YAKIŞMIYOR'

Trabzon’un doğası ve güzellikleriyle tanındığını söyleyen işletmeci Kaan Arda Öztürk, Sera Gölü’nün bataklığa dönüşen görüntüsü karşısında rahatsız olduklarını söyledi. Görüntünün kente yakışmadığını ifade eden Öztürk, “Böyle şeyleri görünce üzülüyoruz. Burası sosyal bir tesis. Burada herkes dinlenmeye geliyor, rahatsız olduktan sonra burada sosyal tesis olmasının bir anlamı yok. Güneş olunca buralarda sinekler oluyor. Bu gölün kirliliğine kesin bir çözüm bulunmalı" dedi.

'BURASI ESKİDEN MİS KOKARDI'

Gölün çocukluk zamanlarındaki halinden uzak olduğunu anlatan Niyazi Serbest de, "Gördüğüm göl manzarası karşısında çok üzüldüm, gözlerim yaşardı. Çocukluk yıllarımda burası bir harikaydı, cennetti. Burası eskiden mis kokardı, şimdi çok kötü kokuyor. Burada sineklerin olması korkunç bir şey. Buraya yakında hastalık da gelir. Önceden burada çok güzel balık tutuyorduk, top oynuyorduk. Şu an göl bataklığa dönmüş durumda" diye konuştu.

Sera Gölü’nü görmeye geldiğini anlatan Ahmet Bayrak ise, "Suyun bu kadar çekildiğini ilk defa görüyorum. Daha önce geldiğim zamanlarda suyun seviyesi yüksekti. Bataklık haline dönüşürse, sineklerin olması doğaldır. Suudi Arabistan’da yıllarca yaşadığım için Arapları yakından tanıyorum. Yeşilliği görünce ‘Cennete geldik’ derler. Bu manzarayı görürlerse hayal kırıklığına uğrarlar. Çünkü buraya sık sık geliyorlar. Şu anda turizm sezonunun başındayız. Bu bataklığın çözüme kavuşturularak düzeltilmesi uygun olur” diyerek önlem alınması istedi.

Suyun çekilmesiyle çevre kirliliği oluştuğunu söyleyen Fatma Bayrak da, "Gezmek için geldik ama hayal kırıklığına uğradık" dedi.

PROJE HAZIRLANIYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, yüzeyinde sürekli oluşan kirlilikle gündeme gelen Sera Gölü’ndeki sorununa kalıcı çözüm için çalışma yürüttüğü belirtildi. Ekiplerin hazırlayacağı koruma projesi ile göldeki kirliliğin önüne geçilmesi planlanıyor. Göl, daha önce de taşkınlar nedeniyle Sere Deresi'nin sürüklediği odun ve çöplerle dolmuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri göz yüzeyini temizlemişti.

HEYELANLA OLUŞAN DOĞAL GÜZELLİK

Göl, aşırı yağış sonucu 21 Şubat 1950'de Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkaması sonucu oluştu. Heyelan nedeniyle yaklaşık 69 yıl önce oluşan göl, şimdi Trabzon için en önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi. Oluşum hikâyesi, barındırdığı canlı türleri, kent merkezine yakınlığı ve suyun başlı başına bir çekim merkezi olması nedeniyle popüler olan göl, Trabzon'a 10, Akçaabat sahiline ise 3 kilometre mesafede yer alıyor. Ulaşımı kolay olan göl, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti de ağırlıyor.

GÖL KIYISINDAKİ DUVAR YIKILMIŞTI

Sera Deresi Vadisi’nde oluşan Sera Gölü'ne paralel uzanan karayolunun genişletilmesi için bölgede perde beton duvar yapımına başlandı. İki yıl önce bölgede göl manzarası olan otelde konaklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük bölümü tamamlanan beton duvarı fark etti. Bakan Soylu, çirkin görüntü oluşturduğunu belirttiği duvarın yıkılması talimatını verdi. Birçok çevrecinin de 'Çin Seddi' benzetmesiyle tepki gösterdiği duvar, 3 ayda yıkıldı. Gölün doğal dokusuna uygun projenin hayata geçirilmesi için de çalışma yapıldı. Göl çevresinde tehlike oluşturan alanlara geleneksel duvar istinat sistemi olan betonarme perde ve taş duvarlara alternatif 'GeoArme Geosentetik donatılı duvar' yapıldı. Projede ayrıca 30- 40 santimetre fileli toprakla çalışma da yapılarak, göl çevresi yeşil örtüyle kaplandı.

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