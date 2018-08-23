Odun, çöp ve balçıkla kaplanan Sera Gölü, bayram tatilinde bölgeyi ziyarete gelenleri şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler...

Sera Gölü odun, çöp ve balçıkla kaplandı

1 / 11 Trabzon’da dün öğle saatlerinde etkili olan sağanağın ardından metrekareye 65 kilogram yağış düştüğü belirlendi.

2 / 11 Sele ve heyelana yol açan sağanak sonucu Düzköy ve Akçaabat ilçelerinde yollar kapandı, bazı ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İki ilçede taşan dereler, önüne kattığını sürükledi.

3 / 11 Akçaabat ilçesinde 1950 yılında meydana gelen heyelanın ardından oluşan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan tabiat parkı Sera Gölü de Sera Deresi’ndeki selin sürüklediği odun, çöp ve balçıkla kaplandı.

4 / 11 Bayram tatili dolayısıyla gelen ziyaretçiler, göldeki manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

5 / 11 Trabzon’a tatile gelen Faruk Bakşı, Sera Gölü’nü görmek için geldiklerini belirterek, "Bize çok güzel bir yer olduğunu söylediler. Biz o yüzden geldik.

6 / 11 Böyle bir şeyle karşılaşmayı hiç beklemiyorduk. Gölün büyük bir kısmı pisliklerle kaplı" dedi.

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